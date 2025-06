Baia del Silenzio, a luglio parte il numero chiuso per l’accesso in spiaggia: 450 posti senza prenotazione

Sestri Levante. Il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas ha firmato questa mattina specifica ordinanza che dispone la limitazione agli accessi per un massimo di 450 persone contemporaneamente in spiaggia, oltre ai titolari di concessioni.

L’accesso sarà monitorato tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 da Le Physique Security srl a cui il Comune ha affidato per quest’anno il servizio. I varchi sono tre: via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli. Non è previsto un sistema di prenotazione, gli addetti consentiranno gli ingressi fino al raggiungimento del limite massimo.

Anche quest’anno sono confermati tutti i servizi liberi e gratuiti per i bagnanti: le docce, i servizi igienici e l’infopoint che quest’anno è affidato all’Associazione Shock Wave oltre ovviamente al servizio di salvamento e l’accessibilità per le persone con disabilità motoria (dall’ingresso di Portobello). “L’obiettivo come già ribadito più volte è garantire a tutti una fruizione sicura e ordinata di uno dei luoghi più iconici della nostra città”, commentano il Sindaco Francesco Solinas e l’Assessore al Demanio Luigi Ceffalo.