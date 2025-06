Autostrade, tra cantieri e incidenti code già nel pomeriggio per chi rientra dalla riviera ligure

Genova. Cantieri inamovibili, traffico intenso e almeno un incidente stanno rendendo difficili i rientri dalla riviera ligure, soprattutto quella di ponente, in direzione delle regioni del Nord.

A causa di un incidente intorno alle 16 sono segnalati 5 chilometri di coda sulla A10 Savona Genova tra Savona e Albisola, a partire dal km 44, in direzione di Genova.

Coda sulla A10 anche tra Pietra Ligure e Savona – in direzione levante – a causa del traffico intenso e dei restringimenti di carreggiata.

Sulla A10 coda anche tra Varazze e il bivio con la A26, per traffico intenso. Per lo stesso motivo registrate code tra Pra’ e Masone, sulla A26 in direzione nord, e poi sulla A12 tra Genova Est e il bivio A12/A7.