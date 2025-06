Autorità portuale, in arrivo Paroli come commissario: quelli attuali rassegnano le dimissioni

Genova. Si prepara il cambio della guardia per l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Come annuncia in una nota Palazzo San Giorgio, i commissari straordinari Massimo Seno e Alberto Maria Benedetti hanno rimesso il mandato nella disponibilità del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo stesso ministero in una lettera li aveva invitati a rassegnare le dimissioni. A sostituirli, con un decreto in arrivo nei prossimi giorni, sarà Matteo Paroli, che in attesa di essere nominato presidente arriverà a Genova in veste di commissario, confermando le recenti indiscrezioni sulle mosse del Governo.

“I commissari, nell’auspicio di aver offerto alla comunità marittima e portuale il proprio servizio all’insegna dei principi di efficienza, trasparenza e legalità, ringraziano il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli organi e il personale dell’Autorità di sistema portuale, le istituzioni territoriali e locali, le organizzazioni sindacali nonché l’intero cluster marittimo portuale”, si legge nel comunicato.

I due erano stati chiamati a sostituire il commissario Paolo Piacenza, tuttora segretario generale dell’ente, che si era dimesso a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati per abuso d’ufficio nella maxi inchiesta per corruzione in Liguria che ha travolto anche l’ex presidente Paolo Emilio Signorini.

A norma di legge Paroli, che ha già il via libera di Bucci, potrebbe essere nominato presidente già nei prossimi giorni. Ma le commissioni parlamentari, d’accordo col Mit, hanno deliberato di dare il via libera in blocco alla scadenza di tutti i presidenti, cioè a settembre. Per non tenere bloccate le authority e per consentire ai profili scelti di “ambientarsi” nei nuovi incarichi, il ministero ha deciso di schierarli temporaneamente come commissari.

Oggi Salvini ha firmato la nomina di Guerrieri per Trieste e Monfalcone. Nelle prossime ore toccherà a Livorno (da cui arriva Paroli, finora segretario generale) e Taranto. La prossima settimana probabilmente si aggiungerà il decreto per Genova. Nel frattempo rimarranno in carica gli attuali commissari.