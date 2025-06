Follia sopra Uscio, autobus preso a sassate al capolinea

Genova. Un autobus della linea extraurbana di Amt è stato preso a sassate con l’autista seduto al sedile di guida, fortunatamente incolume ma sotto choc.

È successo venerdì al capolinea di Calcinara, sopra Uscio. Il bus era un mezzo della linea 776 fermo, e improvvisamente un uomo si è messo a tirare sassi contro la parte frontale rompendo il vetro in più punti.

Il conducente ha subito chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti. Immediata la reazione dei sindacati davanti all’ennesimo episodio di violenza.

“Da tempo denunciamo la gravità della situazione e lo stato in cui lavora il personale Amt, si parla di accordo sicurezza, ma noi non vediamo questi miglioramenti promessi, anzi – dice Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna – Nell’urbano anche in questi giorni decine di richiesta di soccorsi per aria condizionata guasta, nel frattempo quotidianamente ci sono circa 160, 170 bus fermi.

Giovedì nella palazzina della direzione Amt si è rotto il climatizzatore: quando si dice volere è potere, già in serata il guasto era riparato, invece da anni sui bus non si trovano soluzioni, probabilmente qualcuno pensa che nella stessa azienda ci sia personale di serie a e di serie b”.