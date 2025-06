Perde il controllo dell’auto e finisce su una fiancata: uomo intrappolato messo in salvo dai pompieri

Rapallo. Curioso incidente ieri pomeriggio a Rapallo, per fortuna senza conseguenze di rilievo. Un uomo, infatti, è stato estratto dalla propria auto dopo che questa era finita su di un fianco a seguito di un non meglio precisato scontro.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in una strada privata, via Sage a Rapallo. L’urto avvenuto forse con una vettura parcheggiata, ha innescato la carambola che ha portato la vettura a ribaltarsi su un fianco. Il conducente è rimasto quindi intrappolato e con qualche piccola contusione.

Sul posto i vigili del fuoco: dopo aver tabilizzato la vettura con degli speciali puntelli per incidente stradale successivamente hanno estratto il conducente. Terminato il soccorso, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area tagliando una ringhiera che in parte era stata divelta nello scontro.