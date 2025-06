Auto contro scooter in via Casoni: donna di 40 anni ricoverata al pronto soccorso

Genova. Brutto incidente questa mattina a San Fruttuoso, dove, in via Casoni, poco prima delle 9, una moto e un’autovettura si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio la donna in sella al due ruote, finita sull’asfalto.

Immediati i soccorsi partiti in codice rosso. Sul posto i militi della Ov Squadra Emergenze che hanno prestato le prime cure in attesa dei medici del 118. La donna è stata prima stabilizzata per poi essere trasportata al pronto soccorso del vicino San Martino con un trauma facciale ma in codice giallo.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente: sul posto gli agenti della polizia locale che hanno fatto i rilievi del caso per ricostruire il fatto e capire eventuali responsabilità