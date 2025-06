Aurora Leone dei The Jackal a Genova con il suo spettacolo “Tutto scontato”

Genova. Dopo avere registrato una lunga serie di sold out nei teatri italiani e conquistato il pubblico di Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam e Bruxelles, Aurora Leone torna a calcare i palchi italiani con nuove date del suo spettacolo “Tutto scontato”, in programma in autunno nei principali teatri italiani.

A Genova l’appuntamento è per il 5 dicembre nel teatro Stradanuova, una delle dieci date previste.

Un ritorno a grande richiesta per uno show “rivisto e scorretto” che ha saputo mettere d’accordo pubblico e critica, mescolando ironia pungente e storytelling generazionale in equilibrio tra satira, racconto personale e cultura pop.

“Tutto scontato”, tra il linguaggio di Ricky Gervais e quello di Mattarella, è un monologo scomodo in cui la “Jackal” si muove a suo agio, conquistando il pubblico.