Sport, attività, corsi gratuiti e altro ancora: ecco l’estate di Qr Certosa – Campasso

Genova. Si chiama Qr Certosa – Campasso il progetto di comunità presentato questa mattina nella casa di quartiere di Certosa e che – attraverso un ricco cartellone di attività in continua evoluzione – offre una serie di punti di riferimento e appuntamenti per rendere più ricca e sociale l’estate dei due quartieri tra Valpolcevera e Sampierdarena. L’elenco sarà comunicato attraverso un codice Qr a cui accedere con lo smartphone (al momento il codice non è ancora attivo ma lo sarà nei prossimi giorni) e manifesti affissi nei quartieri.

Le iniziative, che si svolgeranno tra la Casa di Quartiere, il parco della Nora, la palestra di via Porro, la radura della Memoria e il memoriale, sono rivolte a tutta la cittadinanza, dai bambini agli anziani, e prevedono cineforum, biblioteche, bookcrossing, lezioni di storia dell’arte e di astronomia, corsi di maglia, balli da sala e di gruppo, coro, lezioni di cucina. Ma anche sport – dalla ginnastica dolce per gli over alle prove di skateboard per adolescenti – laboratori teatrali, educazione musicale e vocale. Molte delle attività proseguiranno anche dopo la fine dell’estate.

Inoltre, attraverso la nuova figura degli “artigiani sociali” le 14 associazioni coinvolte nel progetto porteranno avanti progetti di inclusione tra cui incontri di matching tra domanda e offerta di lavoro, attività di prossimità di cura del territorio e assistenza leggera, mediazione sociale e interculturale alla sensibilizzazione sulla prevenzione sanitaria, attività di sostegno alla genitorialità, l’istituzione di un community center per fornire anche supporto tecnologico e burocratico fino a gruppi di mutuo aiuto al counseling e al supporto legale.

“QR Certosa-Campasso”, progetto di sistema e di comunità, di fatto si svolge nelle aree adiacenti e sottostanti al ponte San Giorgio. La presentazione alla cittadinanza e alla stampa è avvenuta con l’assessora al Sociale del Comune Cristina Lodi, i presidenti di municipio Valpolcevera e Centro Ovest, Michele Versace e Michele Colnaghi e il direttore generale di Agorà (capofila della rete di associazioni) Manuel Sericano.

“Il progetto nasce dall’esigenza dei quartieri del Campasso e di Certosa che, in questi anni, dal crollo del ponte Morandi fino all’impatto dei grandi cantieri, hanno subito un grande impatto con conseguenze sul tessuto sociale a cui l’amministrazione, con il prezioso contributo dei municipi, degli enti del terzo settore, dei comitati, dei sindacati e dei soggetti del territorio, ha il dovere di dare delle risposte adeguate” spiega l’assessora comunale al Sociale Cristina Lodi.

“Questo nuovo patto di sussidiarietà, che coinvolge 14 significative realtà di terzo settore del territorio, nel promuovere azioni di prossimità e benessere per i cittadini dei due quartieri individuati sperimenta una nuova figura di operatore sociale, l’artigiano sociale, che agirà come agente di cambiamento sociale, in grado di generare valore aggiunto per il territorio e per le persone che lo abitano, attraverso pratiche sostenibili d’inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale e umano” ha evidenziato il direttore generale di Agorà, Manuel Sericano.

“Questa offerta così ampia e personalizzata, realizzata in stretta collaborazione con la rete di cooperative, con il coinvolgimento delle realtà del territorio, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei comitati e la destinazione di maggiori risorse – ha dichiarato il presidente del municipio Valpolcevera Michele Versace – il progetto rappresenta un importante passo avanti nel supportare le persone che vivono in stato di fragilità, offrendo loro servizi e risorse adeguate alle loro esigenze”.

“Oltre tre anni fa abbiamo iniziato questo percorso di socialità con la risistemazione della palestra di via Porro, avviando attività rivolte alle scuole e alla terza età – ha detto il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – il progetto coinvolgerà associazioni del territorio in un percorso di cui siamo estremamente soddisfatti e che vogliamo coinvolga soprattutto le persone di via Porro, chi vi abita ancora e chi è dovuto andare via. La palestra è sicuramente un polo importante per le scuole, vista la carenza degli impianti nel quartiere, ma anche per gli anziani. ringrazio uffici che hanno fatto tantissimo lavoro e le associazioni che si sono messe a servizio di questo importante progetto”.

Sono 14 le associazioni che costituiscono l’associazione temporanea di scopo nata attraverso la manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Genova: Agorà SCS, ADA Liguria, Arci solidarietà, Ascur SCS, Associazione Comunità San Benedetto al porto, Associazione solidale Edoardo Firpo Odv, Centro Solidarietà Compagnia delle Opere, Coopsse SCS, CSI Liguria, Il biscione SCS, L’albero della vita, Solidarietà e Lavoro Coop, Sport and play, Commissione Sinodale per la Diaconia ETS.

Nella Casa di Quartiere di Certosa (Oasi climatizzata aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 19), inoltre, resta attivo il Maggiordomo di Quartiere per interventi di accompagnamento, consegna spesa/farmaci, ritiro ricette, supporto al disbrigo di pratiche, evasione di piccole commissioni, facilitazione all’accesso ai servizi, piccole manutenzioni domestiche, primo supporto assistenza digitale, accoglienza/ascolto e interventi a supporto della rilevazione, del monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana, servizi di informazione (in particolare sulla vita del quartiere o per trovare badanti, colf, babysitter, ecc) e orientamento ai servizi.