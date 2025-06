Aster, ripascimenti in corso sulle spiagge: si parte da Caprafico e Voltri

Genova. Il cambiamento climatico non è più un’ipotesi lontana, ma una realtà che sta ridefinendo le nostre stagioni e mettendo a dura prova le nostre infrastrutture, in particolare il prezioso e instabile litorale. Con l’arrivo dell’estate, le correnti di maggio, i venti come libeccio e scirocco, e l’alternarsi imprevedibile di freddo e ondate di calore, possono strappare intere porzioni di costa in un soffio. È qui che entra in gioco l’importanza di agire con tempestività.

Un’azione concreta e tempestiva per il litorale

Ogni anno, con l’avvicinarsi della stagione estiva, Aster interviene sulle spiagge libere comunali con operazioni mirate di ripascimento e riprofilatura. Termini tecnici che, nella pratica, significano ridare forma e “respiro” alla spiaggia prima dell’arrivo dei bagnanti.

In questi giorni, ad esempio, sono in corso interventi cruciali a Levante, per la spiaggia di Caprafico, e a Ponente, per la Spiaggia dei Bambini di Voltri. L’obiettivo è chiaro: rendere questi spazi accoglienti, accessibili e sicuri per tutti, nel pieno rispetto dell’ambiente costiero.

Ma cosa comportano esattamente questi interventi?

Il ripascimento è l’operazione che prevede l’apporto di nuovi volumi di sabbia sull’arenile, ricreando le condizioni ideali della spiaggia. Si distingue tra:

Ripascimento strutturale: con grandi quantità di materiale e modifiche sostanziali al profilo costiero.

Ripascimento stagionale: più contenuto, mirato a migliorare la fruibilità estiva della spiaggia. Questo tipo di intervento può prevedere il riporto di sabbia fino a 10 metri cubi per ogni metro lineare di spiaggia.

La riprofilatura, invece, è un intervento più leggero che consiste nel ridistribuire il materiale già presente, migliorando l’accesso senza alterazioni profonde.

In entrambi i casi, si tratta di azioni fondamentali per contrastare l’erosione e preservare un bene comune che appartiene a tutta la città.

L’impegno che viene dal mare

Essere genovesi significa conoscere la forza del mare, ma anche la sua imprevedibilità. L’esperienza del team di Aster si traduce ogni anno in un calendario di lavori attento e coordinato tra l’amministrazione civica e Arpal, seguendo il ritmo delle stagioni e le esigenze del territorio.

Avere una spiaggia accessibile, pulita e sicura non è solo un vantaggio per cittadini e turisti, ma un vero e proprio segno di cura, un investimento nel futuro costiero della città e un impegno concreto verso la qualità della vita. Aster, in collaborazione con Arpal per le analisi di compatibilità, seleziona materiali compatibili per colore, granulometria e tipologia, per mantenere l’identità naturale del sito.