Piazza Monastero si rifà il look: “Un nuovo volto per uno snodo urbano strategico”

Genova. Prosegue il percorso di rigenerazione urbana avviato a Genova grazie ai fondi del Pnnr: tra gli interventi in corso, spicca la riqualificazione di piazza Monastero, nel quartiere di Sampierdarena, un’area dalla forte valenza sociale e urbana.

L’intervento, promosso dal Comune di Genova e realizzato da Aster, punta a restituire qualità, sicurezza e vivibilità a uno spazio che da tempo attendeva un rilancio. La progettazione, affidata all’architetto Dario Cavallaro (Comune di Genova) per l’analisi di fattibilità tecnica ed economica, e all’ufficio tecnico Aster per la fase esecutiva, ha come obiettivo la rigenerazione integrata della piazza, oggi parzialmente compromessa dall’uso veicolare e dalla sosta disordinata.

L’intervento punta a restituire alla piazza la sua originaria vocazione di spazio aperto e aggregativo, riducendo l’impatto del traffico e valorizzando la prossimità con la Villa Centurione del Monastero, la scuola e il teatro Modena.

L’area antistante la villa viene trasformata in una zona pedonale ampia e accogliente, pavimentata in pietra e pensata come nuovo fulcro della vita di quartiere.

Il progetto interviene anche sulla razionalizzazione dei flussi veicolari e pedonali, separando i transiti da ponente a levante e creando un cono prospettico che valorizza il contesto storico-architettonico della zona.

Tra gli elementi distintivi dell’intervento l’uso di trasbit per la percorribilità veicolare, a garanzia di una lettura chiara dello spazio urbano; disegno della pavimentazione ispirato alle linee perpendicolari alle facciate laterali, in lastre di pietra arenaria fiammata, in continuità con i marciapiedi di via Sampierdarena, come indicato dalla soprintendenza.

Ma anche il richiamo al progetto dei Magazzini del Sale, con campiture diagonali e utilizzo delle essenze arboree già presenti (tra cui il Ginkgo biloba), arredi e verde disposti in forma libera, secondo la logica della nuova pavimentazione, l’inserimento di due grandi vasi simmetrici con Cycas revoluta, ispirati alla disposizione storica del verde documentata da immagini d’epoca, il riposizionamento della ringhiera attorno al monumento a Garibaldi, per garantirne la tutela e l’installazione di nuove panchine e arredi inclusivi.

L’intervento prevede inoltre il rifacimento completo della pavimentazione con materiali drenanti ad alte prestazioni, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Gli spazi verdi verranno riprogettati con la piantumazione di nuove essenze e l’ottimizzazione delle aiuole esistenti. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità ambientale, con soluzioni orientate alla resilienza climatica.

La nuova configurazione punta anche all’inclusione: percorsi accessibili, arredi funzionali, zone d’ombra e spazi di sosta renderanno la piazza un luogo più fruibile da tutti, pensato per favorire l’incontro quotidiano tra residenti, studenti e famiglie.

“Come già avvenuto per altri progetti finanziati dal Pnrr, Aster – dicono dall’azienda partecipata – si conferma protagonista nell’attuazione di opere pubbliche strategiche per il miglioramento urbano. L’intervento di piazza Monastero si inserisce in una visione più ampia, orientata alla cura dello spazio pubblico, all’innovazione infrastrutturale e alla qualità della vita nei quartieri”.

I lavori sono in corso e si concluderanno entro il 31 dicembre 2025, “restituendo alla cittadinanza una piazza rigenerata, funzionale e più bella da vivere”, concludono da Aster.