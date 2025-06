Aster, da ponente a levante scattano i lavori di asfaltatura: ecco il “dietro le quinte”

Genova. Con l’arrivo della stagione estiva, a Genova – così come in buona parte delle città italiane – prende il via una vera e propria “stagione delle stese”: un periodo strategico in cui si concentrano i lavori di rifacimento del manto stradale. Il soggetto protagonista di questi interventi è ovviamente Aster, l’azienda partecipata del Comune di Genova che si occupa di manutenzioni e verde urbano,

Ma cosa significa davvero “asfaltare una strada”? E perché si sceglie proprio l’estate per farlo?

Dalle ordinanze alla chiusura del traffico: la macchina organizzativa

Tutto parte da una programmazione definita in sinergia tra Comune, polizia locale e Aster dei lavori. Ogni intervento viene anticipato da un’ordinanza di modifica temporanea della viabilità, pubblicata sul sito del Comune e comunicata ai cittadini tramite canali ufficiali.

Le ordinanze prevedono chiusure parziali o totali, divieti di sosta e talvolta deviazioni dei mezzi pubblici, per garantire lo svolgimento sicuro e rapido delle operazioni.

Perché in estate, e perché di notte?

La scelta della stagione estiva non è, ovviamente, casuale: le temperature più alte permettono una migliore lavorabilità dei materiali bituminosi; l’assenza di piogge riduce il rischio di interruzioni; il minor traffico veicolare (soprattutto nelle città dove calano i flussi pendolari) facilita i cantieri.

Molti interventi vengono programmaticamente svolti in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione e alle attività economiche.

Come funziona una stesa d’asfalto

L’asfaltatura è un’operazione che si compone di diverse fasi tecniche, a seconda dell’usura della pavimentazione e della necessità di intervento:

1. Fresatura o scarifica

Viene rimossa la parte superficiale del vecchio manto stradale (solitamente pochi centimetri), mediante apposite macchine fresatrici. Questo consente di eliminare buche, crepe e avvallamenti.

2. Eventuale intervento sugli strati inferiori

Se la strada presenta danni strutturali, si procede anche al ripristino del binder, lo strato intermedio portante, situato tra la base e la superficie.

In casi più gravi, si interviene persino sul rilevato stradale sottostante.

3. Stesa del nuovo manto (binder e/o tappeto di usura)

Il nuovo asfalto viene steso a caldo, con l’ausilio di vibrofinitrici, e subito dopo rullato per garantire aderenza e compattezza.

Si possono stendere due tipi di strati. Il binder: strato più spesso e resistente, adatto a garantire la stabilità strutturale. E il tappeto di usura: strato finale, più sottile, che garantisce la sicurezza, la silenziosità e la regolarità del piano viabile.

Tipologie di asfalto: non tutti sono uguali

A seconda delle necessità e del contesto (traffico pesante, zone residenziali, aree ad alto transito), vengono impiegati diversi tipi di conglomerato bituminoso, tra cui: asfalto tradizionale (bitume + aggregati), il più comune; drenante (favorisce il deflusso dell’acqua e riduce l’aquaplaning), asfalto con bitume modificato di tipo “hard” (un tipo di conglomerato bituminoso che, grazie all’utilizzo di bitume modificato, offre elevate prestazioni in termini di resistenza meccanica e durabilità, indicato per far fronte a forti sollecitazioni), asfalto colorato (utilizzato per finalità estetiche o per segnalare zone specifiche).

Un investimento sulla sicurezza e sul comfort

Le campagne di stesa sono un momento fondamentale per preservare l’integrità delle strade, garantire la sicurezza degli utenti e migliorare il comfort di guida.

Per questo è importante conoscere tempi, modalità e motivazioni di questi interventi, accettando piccoli disagi temporanei in cambio di un beneficio duraturo per tutti.