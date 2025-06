Asl 4, il Lions Club Sestri Levante ha donato cinque holter Ecg alla Cardiologia

Lavagna. Si è svolta questa mattina, 25 giugno, la consegna dei cinque holter Ecg donati dal Lions Club Sestri Levante alla Cardiologia dell’Asl 4.

Alla consegna hanno partecipato i membri del Lions – tra cui la presidente Lara Castelletti e l’addetto ai service Renzo Gedda – il direttore generale Paolo Petralia e alcuni professionisti della struttura, tra cui il direttore Guido Parodi.

I nuovi apparecchi permetteranno di registrare l’elettrocardiogramma fino a 14 giorni, risultando in questo molto più efficaci per rilevare eventuali fibrillazioni atriali e altre aritmie. Inoltre, grazie alla lettura centralizzata dei monitoraggi, i professionisti della Cardiologia potranno verificare in tempo reale da Lavagna i dati raccolti dai dispositivi: “Questi holter Ecg sono strumenti altamente innovativi, che saranno distribuiti e utilizzati nei diversi Punti Salute presenti nelle aree periferiche – spiega Parodi – grazie alla lettura e all’archiviazione dei dati centralizzate potremo potenziare la rete di servizi di prossimità, per una Cardiologia più diffusa sul territorio”.

“La tecnologia non si sostituisce all’opera umana di grande valore – commenta la presidente del Lions Club, Castelletti – ma rappresenta un supporto prezioso nell’esercizio della professione, potenziandone l’efficacia e ampliandone le possibilità di intervento”.

“Da una riflessione nata nel silenzio e nella vulnerabilità del periodo post-operatorio – aggiunge il Lions Gedda – è emerso un desiderio profondo: dare vita a un servizio che possa essere un reale sostegno per quei professionisti che, con competenza e straordinaria umanità, si prendono cura della vita degli altri. Un gesto di riconoscenza, ma anche di speranza, verso chi ogni giorno sceglie di esserci, con il cuore e con la mente”.

“Con la nuova donazione un punto di forza dell’Asl 4 come la Cardiologia potrà essere accessibile in maniera ancor più equa e diffusa – dice il direttore Petralia – ringraziamo il Lions Club Sestri Levante per la generosità dimostrata e per sostenerci nell’obiettivo di rendere la sanità sempre più prossima e a misura di cittadino”.