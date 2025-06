Ascom Confcommercio Arenzano, Paola Castello è la nuova presidente

Arenzano. Paola Castello è la nuova presidente di Ascom Confcommercio Arenzano: la sua elezione, ufficializzata nei giorni scorsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali, segna un nuovo capitolo per l’associazione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e il supporto alle numerose attività commerciali del territorio.

Arenzano, con la sua vivace economia locale, vanta un’ampia varietà di esercizi commerciali che spaziano dai negozi di vicinato alle boutique di abbigliamento, dai bar e ristoranti alle botteghe artigiane. Questo tessuto commerciale diversificato contribuisce in modo significativo all’attrattività e alla vitalità della località ponentina.

“È fondamentale per noi commercianti avere un punto di riferimento diretto e costante come la Confcommercio − dice Castello− poter disporre di informazioni di prima mano, in particolare sulle nuove normative e sui bandi a favore delle imprese, è un vantaggio competitivo inestimabile che ci permetterà di affrontare le sfide del mercato con maggiore consapevolezza e preparazione, con l’obiettivo comune di dare un nuovo impulso al commercio locale”.

“Ascom Confcommercio Provinciale offrirà la sua totale disponibilità a supportare le imprese di Arenzano in ogni loro esigenza − sottolinea Alessandro Cavo, presidente Ascom Confcommercio Provinciale − siamo qui per ascoltare, rappresentare e offrire soluzioni concrete per la crescita e lo sviluppo del commercio locale, che riteniamo essere il motore economico della nostra provincia”.

L’elezione di Paola Castello (fondatrice e titolare del Laboratorio ortopedico Foot Lab) andrà a rafforzare ulteriormente il legame tra la Confcommercio e il tessuto imprenditoriale di Arenzano, per un impegno rinnovato a tutela e promozione degli interessi dei commercianti locali.