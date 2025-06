Arte Genova assume quattro addetti amministrativi: ecco i requisiti e come candidarsi

Genova. Arte Genova assume a tempo indeterminato quattro addetti amministrativi da dedicare ad attività d’ufficio e ricevimento dell’utenza con capacità relazionali e di comunicazione.

Gli addetti saranno inquadrati nel livello B3 e presteranno servizio a tempo pieno.

La selezione è rivolta a persone in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e patente di guida B in corso di validità. È necessario avere svolto attività di relazioni col pubblico, non di carattere commerciale, per almeno sei mesi continuativi (ad esempio Caf, studi professionali, enti eccetera).

Tra i requisiti generali, la cittadinanza italiana o di un altro Stato Ue, pieno godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne o misure ostative al lavoro nella pubblica amministrazione.

La commissione esaminatrice assegnerà un massimo di 10 punti complessivi, 5 per i titoli (vengono presi in considerazione tirocini extracurriculari presso Arte o altre aziende e attività lavorative analoghe) e 5 per la prova orale sulle seguenti materie: normativa in materia di edilizia residenziale sociale, nozioni in materia locativa, nozioni sul procedimento amministrativo, statuto e organizzazione aziendale. Nel corso della prova la commissione verificherà le conoscenze informatiche di base.

Gli interessati dovranno presentare domanda alla mail info@arte.ge.it entro e non oltre la data del 23 giugno 2025. La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il facsimile allegato. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale o firma autografa, per esteso e in modo leggibile, quindi scansionata elettronicamente ed accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Documenti utili