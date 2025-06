Art Nouveau Week, ecco le visite guidate a Genova e Chiavari dall’8 all’11 luglio

Dall’8 al 14 luglio 2025 si rinnova l’appuntamento con l’Art Nouveau Week, la manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti di inizio Novecento. Giunta alla sua settima edizione, è promossa da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali con un comitato scientifico e d’onore.

Il tema 2025 è la Farfalla, emblema della trasformazione. L’immagine coordinata presenta un’illustrazione tratta da Ver Sacrum con un riferimento al ventaglio pubblicitario “Putnam Fadeless Dyes-Tints”. Il logo è ispirato alle grafiche di Eugène Grasset.

In programma conferenze online su architettura, arti decorative, moda, illustrazione, cucina e letteratura, con 14 incontri a cura dell’esperto in materia e docente Andrea Speziali, due al giorno per tutta la settimana.

Oltre 120 visite guidate giornaliere in 70 città italiane, progettate da Andrea Speziali insieme alle guide turistiche abilitate, con accessi straordinari a ville e palazzi di norma chiusi al pubblico.

Grande spazio anche all’arte funeraria liberty con itinerari nei principali cimiteri monumentali italiani: da Milano a Genova, da Roma a Firenze, con capolavori di Bistolfi, Wildt, Orengo e Manzù.

Le visite guidate a Genova e Chiavari

Per quanto riguarda la provincia di Genova il primo evento in programma è a Staglieno martedì 8 luglio alle 14:45: L’altro Liberty. Angeli e demoni incarnati nella pietra.

L’associazione Italia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta delle decorazioni Liberty all’interno del cimitero monumentale. La guida turistica condurrà tra i passaggi del complesso dove ammirare capolavori scultorei tra fine Ottocento e primo Novecento in stile Liberty a partire da Leonardo Bistolfi e Vittorio Lavezzari fino a tanti altri che scoprirete nella passeggiata. Luogo d’incontro: ingresso secondario presso i fioristi del Cimitero di Staglieno, Piazzale Resasco 2. Durata: 2 ore.

Costo: 15 € (Per i soci di Italia Liberty il costo è di 12 €)

Prenotazioni: marica.patrizia1960@gmail.com | (+39) 347 2257528. L’attività verrà svolta se si raggiunge un quorum minimo di partecipanti.

Il 9 luglio appuntamento a Chiavari alle 15 con “La vetrina del Liberty ligure tra ville e negozi”. L’associazione Italia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta degli esempi Liberty a Chiavari.

Un itinerario fuori dagli schemi, “oltre le mura”, per scoprire un volto meno conosciuto di Chiavari: quello delle ville e dei palazzi costruiti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, custodi delle molteplici sfumature dello stile Liberty. Accompagnati da una guida abilitata, intraprenderemo una passeggiata tra architetture eleganti e raffinate, dove il Liberty si fonde con influenze Rococò, reinterpretandole con decorazioni originali e innovative. Osserveremo come questi edifici abbiano abbandonato i canoni classici per abbracciare un gusto più moderno, fatto di linee sinuose, motivi floreali e dettagli unici. Lungo il percorso, rivivremo anche le storie delle famiglie borghesi che abitarono — e in alcuni casi abitano ancora — queste dimore affacciate sul mare e sul verde del “viale degli Aranci” (oggi corso Millo), fino a giungere a Palazzo Rocca, in Piazza Matteotti: una suggestiva dimora storica che oggi ospita una preziosa quadreria e conserva tutto il fascino di una casa-museo. Un’occasione imperdibile per scoprire il Liberty a Chiavari, tra arte, architettura e memoria. Il luogo dell’incontro sarà comunicato successivamente. Durata: 3 ore. Costi: 35 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 25 €). Prenotazioni: info@italialiberty.it | Sms (+39) 320 0445798. L’attività verrà svolta se si raggiunge un quorum minimo di partecipanti entro fine giugno.

Si torna a Genova venerdì 11 luglio alle 17 con Le forme del liberty. Genova tra fiori e mascheroni. L’associazione Italia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta dei palazzi e le decorazioni Liberty a Genova. La guida turistica Antonella vi condurrà tra viali e vialetti della città dove ammirare capolavori architettonici del periodo modernista a Genova. Si visiteranno suggestivi palazzi ampliamente decorati con motivi floreali fino a conoscere le storiche botteghe con arredi Liberty: ad esempio Negozio Finollo. Luogo d’incontro: Ingresso del Teatro Carlo Felice. Durata: 2 ore. Costo: 15 € (Per i soci di Italia Liberty il costo è di 12 €). Prenotazioni: anto.guarnieri2011@libero.it | cell. (+39) 348 4325558. L’attività verrà svolta se si raggiunge un quorum minimo di partecipanti.

Conclusione sempre a Genova lunedì 14 luglio alle 21 con Botteghe e facciate floreali. Partendo dalla Farmacia Martelli passando per il Palazzo delle Fate e piazza De Ferrari, ci si incammina lungo via XX Settembre, via Maragliano, via Cesarea e via Roma. Passando per la Galleria Mazzini fino ad arrivare al Condominio Coppedè in Corso Firenze 9. Luogo incontro: Via Albaro, 95/R. Durata: 2 ore. Costi: 30 € (Per i soci di Italia Liberty il costo è di 24,00 €). Prenotazioni: info@italialiberty.it | Sms (+39) 320 0445798. L’attività verrà svolta se si raggiunge un quorum minimo di partecipanti.