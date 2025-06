Arenzano, torna la rassegna letteraria “Libri in piazzetta”: si parte giovedì 3 luglio

Arenzano. Dopo il successo della prima edizione, torna ad Arenzano la rassegna letteraria “Libri in piazzetta” per l’estate 2025: quattro appuntamenti di alto livello con scrittori e protagonisti del mondo editoriale e dedicati a lettori di tutti i generi.

La kermesse è organizzata dal blog Tre Buoni Motivi per Leggere e da Unire Arenzano Cogoleto con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Arenzano – Arenzano Turismo.

Gli appuntamenti

Tutti gli appuntamenti avranno luogo alle 21 nella splendida cornice di piazzetta Nastré (piazza David Chiossone) a due passi dal mare, tra il verde degli alberi e i colori sgargianti delle casette del centro storico di Arenzano. In caso di maltempo, gli eventi saranno spostati al centro polivalente Gino Strada sul lungomare Stati Uniti (sopra lo Iat).

A moderare gli incontri saranno Valentina Bocchino, giornalista, e Simone Farello, scrittore ed editor, entrambi blogger di Tre Buoni Motivi per Leggere.

Si parte giovedì 3 luglio con il giallista Orso Tosco, premio Scerbanenco 2024, e il suo ultimo libro “La controra del Barolo” (Rizzoli, 2025) con le avventure del commissario Gualtiero Bova, che tutti chiamano “Pinguino”, e la sua umanità ruvida, il suo sarcasmo, la sua goffaggine, i silenzi impenetrabili, l’amore per il bere e il mangiare. Questa volta il Pinguino, insieme alla fedele bassotta Gilda e a una stramba squadra di poliziotti, dovrà indagare sul furto di un cadavere e lo scenario in cui si muove diventa il palcoscenico irreale in cui si muovono apostoli di antichi rituali, improbabili cacciatori di demoni e killer implacabili.

Sarà anche l’occasione per indagare il rapporto dell’autore con Genova, con il suo commovente e onirico ritratto della città ferita dal crollo del ponte Morandi in “Dall’inferno” scritto con Cosimo Argentina (Minimum Fax, 2021).

Venerdì 11 luglio è la volta di Tomaso Biancardi, editor della fortunatissima collana “The Passenger” della casa editrice Iperborea. “The Passenger” – di cui verrà spiegato il progetto affidato per ogni numero ad autori diversi – è una raccolta di inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che formano il ritratto della vita contemporanea di un luogo e dei suoi abitanti.

Cultura, economia, politica, costume e curiosità visti attraverso la testimonianza di scrittori, giornalisti ed esperti locali e internazionali. Tante storie e diverse voci che compongono un racconto sfaccettato ed eclettico, per scoprire, capire, approfondire, lasciarsi ispirare.

Tra gli ultimi volumi e quelli più di successo si ricordano la Puglia, Copenaghen, Dubai ed Emirati Arabi Uniti, Londra, Thailandia, Alpi, Sicilia, Corea del Sud, Giappone, Palestina, Venezia, Mediterraneo, Messico, Nigeria, Islanda, Paesi Baltici e persino… lo spazio.

Una delle ultime uscite, come scritto prima, è dedicata a Copenaghen: e allora ecco che prima della presentazione del libro, l’Accademia Musicale Arenzano porterà per le vie del paese la Copenaghen Showband per l’International Music Festival, con tappa finale proprio sotto piazzetta Nastré.

Venerdì 1 agosto uno speciale appuntamento che si riallaccia all’ultima rassegna invernale di Tre Buoni Motivi per Leggere e Unitre, “Traduzioni”. Perché se di scrittori si parla sempre molto, il fondamentale lavoro dei traduttori viene citato meno: e allora ecco sul palco Silvia Pareschi, una delle più note traduttrici di narrativa angloamericana, “voce” italiana di Jonathan Franzen ed Ernest Hemingway, e autrice di “Fra le righe. Il piacere di tradurre” (Laterza, 2024), e della ligure Giulia Zavagna, traduttrice dallo spagnolo de “L’invincibile estate di Liliana” di Cristina Rivera Garza (Sur, 2023), libro premio Pulitzer 2024 nella sezione memoir.

Con loro parleremo del mestiere del traduttore, tra curiosità e aneddoti, e delle sfide rappresentate dall’intelligenza artificiale nel processo di traduzione.

Ultimo appuntamento venerdì 22 agosto con una serata interamente dedicata al Giappone: l’ospite speciale sarà Giorgia Sallusti, yamatologa, traduttrice, laureata in Lingue e civiltà orientali alla Sapienza e specializzata in storia dell’arte del Giappone. È autrice di “Nella terra dei ciliegi. Undici modi per scoprire il Giappone” (Laterza, 2024), “A Tokyo con Murakami” (Giulio Perrone Editore, 2024) e voce del podcast “Yamato. Un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato”.

In “Nella terra dei ciliegi” Sallusti esplora la storia del Giappone, le leggende, gli oggetti della vita quotidiana, i personaggi e gli artisti che ne hanno costruito l’identità e molto altro attraverso undici parole che aprono finestre su un mondo ancora in buona parte da scoprire.

In “A Tokyo con Murakami” l’autrice porta i lettori nei luoghi più belli dei romanzi di Haruki Murakami a partire dall’ultimo, “La città e le sue mura incerte”, per poi esplorare angoli, incroci, strade e negozi che il celebre scrittore giapponese ha raccontato in più di quarant’anni di libri.

Le rassegne ad Arenzano

La prima edizione della rassegna “Libri in piazzetta” nell’estate 2024 si è conclusa con successo: tra gli ospiti, gli autori Davide Longo, Graziano Cetara, Marco Fantasia, Sergio Badino e altri. Tre Buoni Motivi per Leggere organizza ad Arenzano anche rassegne di presentazioni invernali, sempre con Unitre Arenzano Cogoleto e la collaborazione del Comune: nel 2024-2025 la rassegna “Traduzioni”, dedicata alle varie declinazioni del concetto di traduzione, ha visto la partecipazione tra gli altri di Sara Rattaro (tradurre le emozioni in scrittura), Bruno Morchio e Marco D’Aponte (tradurre dal romanzo alla graphic novel), Laura Sicignano (tradurre l’impegno), Francesca Pongiluppi (tradurre la memoria), Tiziana Cecchinelli (tradurre dalla lingua ai segni) e altri.