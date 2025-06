Ansaldo Energia, la rsu: entro ottobre 60 nuovi inserimenti in azienda

Genova. Primi risultati delle mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici di Ansaldo Energia per difendere il lavoro contro la pratica dei decentramenti che per i sindacati era ritenuta dannosa.

Nell’incontro di oggi con la direzione aziendale è stato deciso che: entro la fine del mese di luglio inizierà un corso per l’inserimento di 20 nuove risorse dedicate alla mansione operatori macchine utensili; entro la fine del mese di settembre inizierà un corso per l’inserimento di 30 nuove risorse dedicate alla mansione montatori elettromeccanici per rafforzare la linea generatori; entro la fine del mese di ottobre l’azienda inserirà 10 nuove risorse dal mercato dedicate a mestieri specialistici come saldatori, carpentieri eccetera.

Questi nuovi ingressi riusciranno, almeno in parte, a coprire i turni nei reparti e quindi a ridurre il livello dei decentramenti.

A fronte di quanto sopra esposto la rsu ha chiesto che tutto ciò venga supportato da investimenti su macchinari e attrezzature e dall’inserimento di figure specialistiche anche all’interno delle ingegnerie di produzione.