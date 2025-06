Anpas Liguria: pubblicato il bilancio sociale 2024, un anno di impegno “Oltre l’Emergenza”

Genova. “Oltre l’Emergenza. Sempre Accanto.” Questo il titolo della quattordicesima edizione del Bilancio Sociale di ANPAS Liguria, un documento che racconta l’instancabile impegno di 8.500 volontari distribuiti in 101 pubbliche assistenze in tutta la regione. Il bilancio, presentato e approvato lo scorso 15 giugno durante l’assemblea annuale dei soci, non è solo un obbligo sancito dal Codice del Terzo Settore, ma una testimonianza concreta del lavoro quotidiano svolto tra servizi sanitari, protezione civile, assistenza alla popolazione e molte altre attività.

Il documento offre uno spaccato dettagliato delle attività del 2024, evidenziando numeri significativi che sottolineano il ruolo cruciale di ANPAS Liguria nel panorama sociale e sanitario regionale.

Un anno di numeri e impegno

Nel corso del 2024, la rete ANPAS Liguria ha potuto contare su 8.500 volontari attivi nelle 101 pubbliche assistenze, affiancati da 292 giovani impegnati nel servizio civile e supportati da 1.025 mezzi di soccorso e trasporto. Il prezioso lavoro di 554 dipendenti e il contributo di 38.000 soci hanno reso possibile l’ampia gamma di servizi offerti.

Trasporti sanitari: Un servizio in crescita

L’attività di trasporto sanitario ha registrato numeri considerevoli, con 562 mila trasporti sanitari effettuati, segnando un aumento del 2% rispetto al 2023. Di questi, 328 mila sono stati trasporti ordinari in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale (come accompagnamenti, dialisi, trasporti ospedalieri), e oltre 133 mila trasporti di emergenza. Particolarmente significativo è l’aumento del 19% dei servizi di trasporto non coperti da convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, un dato che evidenzia la capacità delle pubbliche assistenze di rispondere a bisogni socio-sanitari emergenti e non standardizzati, dimostrando la loro essenzialità sul territorio.

Assistenza eventi e protezione civile

L’impegno di ANPAS Liguria si estende anche all’assistenza sanitaria durante eventi pubblici e privati, con oltre 536 servizi nell’anno (+34%). Questa attività ha coinvolto 2.800 soccorritori per oltre 11.000 ore di servizio, con un impegno particolarmente elevato in occasione delle partite di Serie A, B e delle giovanili di Genoa e Sampdoria.

Nel campo della protezione civile, oltre al potenziamento della colonna mobile ANPAS Liguria, un notevole sforzo è stato dedicato alle emergenze legate al maltempo in Emilia Romagna. L’associazione ha inoltre proseguito nell’obiettivo strategico di implementare sia quantitativamente che qualitativamente la formazione dei volontari in questo ambito cruciale.

Giovani e formazione: Investire nel futuro

Il Servizio Civile Universale ha continuato a rappresentare un canale fondamentale per l’ingresso di nuove energie nel movimento. Grazie al bando avviato a maggio 2024, 292 giovani tra i 18 e i 29 anni hanno preso parte al servizio, con il 69% di loro che ha completato il periodo annuale. ANPAS Liguria ha inoltre presentato e ottenuto finanziamenti per un nuovo programma per il bando 2024, offrendo 290 posti in 83 sedi in tutta la regione.

Il Centro di Formazione di ANPAS Liguria ha giocato un ruolo chiave nella preparazione di cittadini e lavoratori. I corsi offerti, che includono il Primo Soccorso sui luoghi di lavoro e la Rianimazione Cardio Polmonare (BLSD) con autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), hanno portato alla formazione complessiva di oltre 1.500 persone (+28%).

Una giornata per celebrare il volontariato

Il 24 ottobre 2024 ha segnato un momento storico con la celebrazione della prima Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze, istituita in occasione del 120° anniversario dalla fondazione di ANPAS. In questa giornata speciale, monumenti e piazze di numerosi Comuni liguri si sono illuminati di arancione, colore simbolo dell’associazione.

Nerio Nucci, Presidente di ANPAS Liguria, ha commentato il Bilancio Sociale sottolineando l’importanza del 2024: “Il 2024 ha rappresentato per ANPAS Liguria un passaggio cruciale: da un lato il riconoscimento, atteso da anni, dell’adeguamento dei rimborsi regionali, dall’altro la consapevolezza della fragilità del nostro tessuto territoriale. Serve una governance più forte, scelte coordinate e sostenibili, e un volontariato capace di evolversi, aprirsi e formare nuove figure dirigenti. Non basta più il solo contributo operativo. Dobbiamo formare nuovi dirigenti, rinnovare la cultura del volontariato e restituirgli il senso profondo di crescita, comunità e responsabilità. Guardiamo al futuro con identità salda e spirito collettivo.”