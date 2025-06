“Anch’io sono la protezione civile”, ultimi giorni per le iscrizioni ai campi scuola

Genova. Ancora pochi giorni per iscriversi ai campi scuola “Anch’io sono la Protezione civile” dedicati ai ragazzi e alle ragazze tra i 10 e i 13 anni e che si terranno che si terranno a Forte Begato in due settimane distinte: dal 29 giugno al 5 luglio e dal 13 al 19 dello stesso mese.

I campi hanno lo scopo di favorire la conoscenza delle attività di Protezione Civile, sviluppare una sensibilità circa lo stato dell’ambiente e del territorio e far loro acquisire una cultura volta alla prevenzione dei rischi anche attraverso la diffusione dei piani di protezione civile locali.

Oltre ai bambini e alle bambine – il limite è di 30 partecipanti a settimana – saranno presenti volontari appositamente formati per la gestione del campo.

Nelle varie giornate del campo è prevista la partecipazione di invitati esterni appartenenti ad associazioni di volontariato o ad altri enti, per svolgere attività specifiche e dimostrazioni. I volontari, formati appositamente per il campo scuola, saranno presenti h24 per l’organizzazione, la logistica, lo svolgimento delle attività ed il supporto educativo.

È richiesto un contributo per partecipante di 50 euro, finalizzato alla copertura assicurativa.

Per le iscrizioni e tutte le informazioni relative al progetto la mail di riferimento è camposcuoladpc@gmail.com. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento della quota massima di iscritti.

I campi iniziano e si concludono presso Forte Begato, dove i partecipanti dovranno essere accompagnati.