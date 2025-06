Anche Quagliarella a tifare per la Sampdoria ai playout: “Peccato non aver giocato tutto l’anno così”

Centodue goal in blucerchiato. Capocannoniere con la Sampdoria nella stagione 2018/2019. Un legame forte con la piazza testimoniato dalla sua presenza questa sera al Ferraris. C’era anche Fabio Quagliarella a sperare in un esito positivo dell’andata dei playout contro la Salernitana.

Così è stato, al termine di una partita ben giocata e vinta 2 a 0 grazie alle reti di Meulensteen e Curto. “Una prestazione importante – commenta Quagliarella -, che si aspettava da tutta la stagione. Se la Sampdoria avesse giocato così tutto il campionato non avrebbe di certo disputato i playout. Che sia di buon auspicio per il ritorno tra cinque giorni, sarà una partita molto difficile”.

“La squadra ha avuto una seconda chance e si sono resi conto che un’occasione così non ricapita – aggiunge -. Hanno vinto il primo round ora c’è il secondo”. All’Arechi, match in programma venerdì alle 20:30, la Sampdoria sarà salva ovviamente in caso di vittoria o di pareggio, ma anche se venisse sconfitta con un goal di scarto. In caso di scarto maggiore di un goal sarà la Salernitana a festeggiare la permanenza in Serie B.