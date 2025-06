Amt, i sindacati chiedono un incontro al Comune: “Necessario instaurare un percorso proficuo”

Genova. I sindacati del settore trasporto pubblico Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e e Faisa-Cisal hanno chiesto formalmente un incontro alla sindaca Silvia Salis e alla giunta, gli assessori al Bilancio e Partecipate Alessandro Terrile e al Tpl e Mobilità Emilio Robotti, per parlare della situazione di Amt e avviare quello che si auspica “un percorso proficuo” di collaborazione.

“Il 25 e 26 maggio a Genova, si sono celebrate le elezioni amministrative che hanno eletto un nuovo consiglio comunale e come prima cittadina di Genova la sindaca Silvia Salis. Nei successivi 15 giorni abbiamo atteso la formazione della giunta per poter comprendere come fossero distribuite le specifiche deleghe e, di conseguenza, capire quali fossero gli Assessori di riferimento per quanto di nostra competenza. Superate le due fasi sopra esposte, anche alla luce delle dichiarazioni stampa apparse nei giorni scorsi, considerata la strategica importanza del trasporto pubblico locale e gli effetti diretti che lo stesso ha nella vita dei cittadini, riteniamo necessario instaurare un proficuo e produttivo percorso relazionale per il prossimo quinquennio, nell’assoluto interesse dei lavoratori che rappresentiamo e del settore. Siamo a richiedere un incontro sulle tematiche afferenti al tpl in termini

generali, e nello specifico sulle problematiche di Amt”.

Il riferimento è alle notizie circolate già nel momento dell’insediamento della giunta sulle ombre attorno al bilancio di Amt Genova. Il consuntivo 2024 non è stato ancora approvato ma ci sono altri segnali che, come ha spiegato il vicesindaco Terrile, mettono in allarme, a partire dalle sollecitazioni dei creditori fino alla scarsa chiarezza sugli effetti della sperimentazione tariffaria.