Volpara, al via la demolizione dell’ex inceneritore: parte la riqualificazione del sito Amiu

Genova. Con l’inizio delle demolizioni dell’ex inceneritore e del silos rifiuti della Volpara, lunedì 9 giugno, partono i lavori di riqualificazione dell’area Amiu in Val Bisagno. Si tratta del primo passaggio di un articolato intervento di rifacimento e riqualificazione dell’intero impianto, finalizzato a restituire all’area nuovi spazi funzionali e al servizio della collettività. Un’opera attesa da tempo dalla vallata e dai residenti della zona che, per decenni, hanno dovuto convivere con miasmi e in genere con la servitù legata all’impianto.

“Il progetto complessivo ha un valore di quasi 4 milioni di euro, di cui circa 2 milioni finanziati con fondi del Pnrr, e rappresenta un investimento strategico per una gestione dei rifiuti sempre più moderna, sostenibile e orientata all’economia circolare”, ricordano da Amiu. Il cantiere è stato affidato alla ditta Cospef di Genova, e la conclusione della fase di demolizione è prevista per la fine di agosto.

Al termine di questa prima fase, sull’impalcato verrà realizzato un nuovo Centro di raccolta (isola ecologica). Come spiegato in precedenza da Carlo Senesi, manager di Amiu ed ex assessore all Città Sostenibile sotto la giunta Vincenzi, i lavori permetteranno una riqualificazione dell’area e una miglior gestione degli spazi, soprattutto per quanto riguarda l’isola ecologica che prenderà il posto del silos, guadagnando spazio e soprattutto un accessibilità meno complicata e più sicura. L’attuale palazzina servizi sarà invece riconvertita nella sede di un Centro del riuso Surpluse, per valorizzare il recupero di oggetti e materiali ancora in buono stato. La conclusione dell’intero progetto è prevista entro la primavera del 2026, anche per rispettare le scadenze del piano di finanziamento Ue. Durante i lavori, l’accesso al Centro di raccolta di Volpara resterà sempre garantito, senza variazioni nei giorni e negli orari di apertura: i cittadini potranno quindi continuare a conferire regolarmente i propri materiali.

Il nodo della chiusura del ciclo dei rifiuti

In questi giorni, del sito della Volpara, si è parlato anche in merito alle difficoltà riscontrate in diversi quartieri per la raccolta dei rifiuti. I sindacati sottolineano come, in mancanza di un impianto di deposito come quello che era rappresentato dalla Volpara, basti un guasto a uno degli impianti di smaltimento fuori regione per bloccare tutto il ciclo.

Nel frattempo, però, Amiu si sta muovendo per ampliare la sua dotazione di impianti, tra qui quelli di trasferenza, di cui ad oggi l’unico “esemplare” è appunto in Volpara. Nei giorni scorsi su Genova24 la notizia in anteprima della progettazione di un impianto del tutto simile della funzione (deposito e smistamento di rifiuti indifferenziati) in Valpolcevera, precisamente a Fegino, all’interno del rifacimento dell’impianto conosciuto come ex Dufour, con accesso in corso Perrone.

Un progetto che in previsione, insieme al rinnovato sito di Volpara, servirà anche a convogliare e smistare i rifiuti in attesa di essere indirizzati oggi presso i siti di conferimento fuori stagione e in futuro in un impianto di chiusura del ciclo, vale a dire il termovalorizzatore. Un impianto, quest’ultimo, che è in cima all’agenda politica della città e non solo: entro giugno, infatti, Regione Liguria dovrebbe mettere a punto il bando rivolto ai comuni per la costruzione dell’impianto. Se non ci saranno “volontari”, la decisione sarà presa dall’ente regionale.