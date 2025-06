Genova. Non ha fatto in tempo ad arrivare a Genova, celebrata dopo il ritorno dal tour mondiale e accolta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalle Frecce Tricolori, che l’Amerigo Vespucci è stata letteralmente “presa d’assalto” per le visite.

La “nave più bella del mondo”, l’unica a essere chiamata ufficialmente chiamata al maschile – il Vespucci, in quanto veliero – resterà ormeggiata al Porto Antico sino a sabato 14 giugno. Chi non ha prenotato la visita, però, potrà ammirarla solo da lontano: tutte le fasce orarie in cui è aperta al pubblico sono sold-out, e non c’è più possibilità di salire a bordo.

Chi invece è riuscito a prenotare le visite a bordo dell’Amerigo Vespucci, gratuite e della durata di 25 minuti circa, potrà salire sul veliero, senza accedere agli interni, ammirarlo da vicino e rivolgere domande all’equipaggio.

L’Amerigo Vespucci, una “ambasciata galleggiante italiana”

L’Amerigo Vespucci è la nave più antica della Marina Militare e il suo motto, “Non chi comincia ma quel che persevera”, attribuito a Leonardo da Vinci, enfatizza la perseveranza. Svolge attività di addestramento per gli allievi della Marina e giovani di associazioni veliche. Dopo Genova, farà rotta verso La Spezia, dove ha la sua base.

Da oltre 30 anni è impegnata nella tutela ambientale collaborando con Unicef, Wwf e Marevivo. Il tour mondiale era partito l’11 luglio 2023 proprio da Genova, il primo dopo 10 anni. in 20 mesi ha toccato cinque continenti, 30 Paesi, 35 porti e percorso oltre 46.000 miglia nautiche, combinando l’attività formativa degli Allievi Ufficiali della Marina Militare con un’importante missione diplomatica e culturale.

L’equipaggio del tre alberi varato nel 1931 è composto da 264 militari, suddivisi in 15 ufficiali, 30 sottufficiali, 34 sergenti e 185 sottocapi e comuni. L’equipaggio viene integrato con circa 100 allievi e personale di supporto dell’Accademia Navale, portando il totale a circa 400 unità.