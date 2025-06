Dalla viabilità alle bevande: tutte le misure di sicurezza per il ritorno di Mattarella a Genova

Genova. In occasione della Giornata della Marina, martedì 10 giugno, che vedrà il ritorno del presidente della Repubblica Silvia Salis che ha firmato un’ordinanza con cui dispone una serie di misure di sicurezza. . In occasione della, che vedrà il ritorno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova , su proposta del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica la sindaca di Genovache ha firmato un’ordinanza con cui dispone una serie di misure di sicurezza.

L’ordinanza vieta “la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico; l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente”, e ancora la somministrazione e la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o metallici all’esterno dei locali, così come la detenzione e il consumo, oltre ala detenzione ed il porto di dispositivi contenenti spray urticante.

L’ordinanza è valida dalle 9 del 10 giugno 2025 fino alla mezzanotte dell’11 giugno 2025, all’interno del perimetro ricompreso tra Calata Molo Vecchio, Calata Gadda, Calata Boccardo fino a Via dei Picchettini non compresa, Piazza Cavour, sottopasso Caricamento, via Filippo Turati fino a via Frate Olivero, Piazza Caricamento, via Antonio Gramsci, via Raffaele Rubattino fino a Calata Santa Limbania, Calata Darsena, Calata Andalò di Negro, Calata Ansaldo De Mari, Calata Simone Vignoso e tutta la perimetrazione del porto fino a Calata Molo Vecchio”

Alla luce del flusso di persone attese in zona Porto Antico per l’arrivo del presidente della Repubblica e della Vespucci anche la viabilità subirà alcuni cambiamenti: martedì 10 giugno, viene istituito il divieto di circolazione dalle 22 alle 23 del 10 giugno, e comunque fino a cessate esigenze, sulla sopraelevata Aldo Moro, in entrambe le direzioni.