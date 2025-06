Genova. Il viaggio intorno al mondo dell’Amerigo Vespucci, oggi a Genova per la tappa finale del tour, diventa una docufiction in quattro puntate prodotta da Palomar e Rai Fiction, in onda prossimamente sulla Rai.

I protagonisti di Vespucci, il viaggio più lungo sono i membri dell’equipaggio, a partire dal comandante (il capitano di vascello Giuseppe Lai), i nocchieri, gli ufficiali, gli allievi e le allieve dell’Accademia navale di Livorno e, insieme a loro, anche i testimonial del Villaggio Italia. Protagonisti che, nel corso di quattro puntate, raccontano l’impresa e condividono le proprie emozioni durante l’avventura che rimarrà per sempre nella loro memoria e in quella degli italiani: il Tour Mondiale Vespucci – del quale Rai è media partner – che ha portato “la nave più bella del mondo” e tutte le eccellenze del nostro Paese con il Villaggio Italia, in cinque continenti, trenta Paesi, trentacinque porti per venti lunghi mesi.

La voce narrante è quella di Luca Ward, le musiche originali sono di Nicola Piovani e la regia è di Flavio Maspes che ha anche scritto la sceneggiatura insieme ad Armando Maria Trotta.

Punto di partenza del racconto è l’Accademia navale di Livorno, per poi approdare a Los Angeles, dove si tiene il primo Villaggio Italia e dove gli allievi si imbarcano per la navigazione che li farà diventare marinai ancora prima che ufficiali. Da lì, il saluto alla voce come primo impegno ufficiale a bordo, la prima salita a riva, sugli alberi, la traversata del Pacifico con le soste alle Hawaii, Tokyo, Manila e Darwin per incontrare culture differenti e imparare a dare del tu agli Oceani. Con il momento epico dello storico passaggio di Capo Horn, un’impresa che resterà nella storia della Marina militare.