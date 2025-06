Ambulanza in servizio si imbatte in un incidente in A7 e soccorre i feriti

Genova. Intorno alle 7 di oggi, lunedì 30 giugno, un’ambulanza della Croce Bianca Genovese, che viaggiava per un altro servizio sull’autostrada A7 – direzione nord – nei pressi della diramazione con la A12, è intervenuta in supporto a un incidente stradale.

Per cause da accertare, due auto si sono scontrate e un veicolo si è parzialmente incastrato sotto l’altro. Le due occupanti della prima automobile, due ragazze, sono rimaste illese.

Dei quattro passeggeri del Doblò che seguiva, tutti operai fra i 30 e i 40 anni, uno è stato ospedalizzato in codice giallo al Villa Scassi per abrasioni e traumi conseguenti allo scoppio degli airbag, uno per slogatura a un polso e uno per trauma al torace da schiacciamento contro la cintura di sicurezza.

Sono successivamente intervenute la Misericordia Genova Centro e la Croce Blu Castelletto. Sul posto la polizia stradale; traffico fortemente rallentato sino alla conclusione delle operazioni di rimozione dei veicoli.