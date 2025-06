Allenatore Sampdoria: la piazza gradisce Evani, tra le opzioni anche De Rossi

Iniziano tre settimane frenetiche in casa Sampdoria: da fissare data e location del ritiro ma in primis bisogna nominare l‘allenatore, che dovrà programmare insieme al direttore Andrea Mancini la stagione.

Pronto, e adesso? Probabile che tra le chiamate in entrata del cellulare di Roberto Mancini ci sia stata quella del presidente Andrea Manfredi. Il numero uno del club, d’altronde, si era affidato ai consigli dell’ex commissario tecnico quando si era voluto sbarazzare di Semplici e Accardi.

Che cosa avrà detto questa volta il Mancio? Se non ci fosse stato il caso Brescia, sarebbe stato difficile ipotizzare una conferma di Evani e Lombardo. Non che avessero chissà quale colpa, visto che sono arrivati in uno spogliatoio sgonfio per risollevare in fretta e furia una squadra apatica. Hanno avuto la miglior media punti della stagione – ci voleva poco – con un calendario difficile ma anche due flop nei momenti cardine come Carrara e Castellammare.

In un mese tutto è cambiato. Con la spinta dell’aver vissuto l’inferno, lo staff consigliato da Mancini ha rigenerato la testa del gruppo, messo parecchia benzina nelle gambe e condotto a due partite giocate bene contro la Salernitana nonostante una tensione ai massimi livelli. D’altronde Evani e Lombardo di gruppi vincenti ne sanno qualcosa, per l’esperienza da giocatori e per aver fatto parte del team della nazionale campione d’Europa del 2021.

Per come è finita, risulta difficile pensare che Mancini suggerisca di cambiare. Anche perché la stima nei confronti del duo è alta: tra i motivi dell’addio alla Nazionale di Mancini, tra l’altro, c’era proprio l’averlo privato di Evani come vice. L’esperienza come primo allenatore o la conoscenza della serie cadetta sono dei plus ma non l’unica strada. Contano ovviamente di più le competenze di campo e gestionali. Senza andare distanti, non è che Gilardino avesse allenato più di Evani prima di riportare al primo colpo il Genoa in Serie A.

In queste situazioni, tuttavia, bisogna essere più realisti del re e, come scrivevamo ieri su Genova24, non farsi prendere dalla riconoscenza. Ed ecco che un altro uomo “manciniano” potrebbe essere al vaglio di Manfredi e Mancini junior. Possibile che la telefonata si sia chiusa con un parere positivo sulla coppia salvezza ma anche col suggerimento di una seconda opzione da valutare. Nome e cognome, Daniele De Rossi. Anche lui nello staff dell’Europeo 2021, carisma e una prima esperienza alla Roma positiva nella stagione 23/24 salvo poi essere esonerato quasi subito quest’anno.

Indietro rispetto al crocevia Evani-De Rossi ma pur sempre pista percorribile quella di Beppe Iachini. Concreto, esperto e che ha già una volta riportato la Sampdoria in Serie A. Tra i tecnici liberi che hanno firmato promozioni di recente Fabio Pecchia e Paolo Vanoli.