Allenatore Sampdoria: De Rossi ma anche Vanoli, Pecchia e le suggestioni Baldini e Foti

L’intervista a Sky condotta da Alessandro Bonan a Matteo Manfredi sembrava diretta verso l’annuncio della conferma di Alberico Evani sulla panchina della Sampdoria. Elogi per il lavoro nel mese prima del playout, al senso di appartenenza eccetera. Poi a domanda diretta, nella cornice di Alassio, la brusca frenata: “Non posso dire che sarà l’allenatore l’anno prossimo”.

Per la verità era più sorprendente la piega che stava prendendo la conversazione della trasmissione L’Originale. D’altronde da un paio di giorni circolano voci di un contatto tra il ds Andrea Mancini e Daniele De Rossi. Oggi potrebbe esserci un incontro con Evani. Ma sembra l’ex tecnico della Roma il preferito della proprietà. Vista l’annata positiva con i giallorossi nel 23/24, però, l’allenatore desidera avere garanzie sulle ambizioni blucerchiate.

Potrebbe, indipendentemente da Evani, rimanere Attilio Lombardo. Il suo lavoro motivazionale è stato particolarmente apprezzato. Verrebbe da dire che, nonostante l’esito delle sfide contro la Salernitana, la proprietà non sia rimasta soddisfatta della regular season conclusa, comunque, al terzultimo posto. Con De Rossi rimarrebbe forte il legame con Roberto Mancini, anche “capitan futuro” era nel suo staff all’Europeo.

Fuori dalle opzioni De Rossi ed Evani altri tre “tipi” di scelta: lo specialista in promozione, il vice di lusso e un anticonformista del calcio.

Paolo Vanoli e Fabio Pecchia sembrerebbero le scelte più logiche per tentare la promozione in Serie A. Pecchia ha ottenuto ben tre promozioni nella massima serie, con Verona, Cremonese e Parma. Vanoli ha portato in A il Venezia prima della stagione al Torino. Rimane nella margherita dei nomi dei tecnici esperti quello di Beppe Iachini.

In caso di no di De Rossi, possibile anche la pista di Salvatore Foti. Ex giocatore blucerchiato, il classe 1988 ha svolto nelle ultime stagioni il ruolo di vice di José Mourinho. Un’esperienza mica da poco vicino a un guru della panchina.

Tra le possibili soluzioni secondo Sky Sport ci sarebbe anche Silvio Baldini. L’allenatore toscano ha portato in Serie B il Palermo e il Pescara. L’ultima esperienza in serie cadetta con il Perugia nel 2022. Oltre alle doti sul campo, un personaggio a tutto tondo: mai banale nelle interviste, genuino e molto apprezzato dai suoi calciatori. Ricordano in molti il calcio nel sedere a mister Di Carlo in un Catania, ma per descrivere Silvio Baldini è di sicuro più significativa la sua scelta, nel 2017, di allenare la Carrarese – squadra della sua città – senza percepire stipendio. Uno che non deve allenare per forza, come testimonia lo stop di sei anni dal 2011 al 2016. Innovatore e filosofo, anche se rifiuta quest’ultima definizione.