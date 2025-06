Abbattuto il platano di corso Galliera, Aster: “Era a forte rischio cedimento”

Genova. Aster, l’azienda del Comune di Genova che si occupa di manutenzioni e verde pubblico, comunica di aver abbattuto il platano in corso Galliera il cui taglio era stato programmato con provvedimento di somma urgenza.

Questa mattina le operazioni di abbattimento erano state interrotte dal presidio di un gruppo di ambientalisti che aveva messo in dubbio il cattivo stato di salute della pianta, e chiedeva documenti che accertassero il rischio caduta.

Da Aster hanno spiegato che la pianta era classificata in “categoria D” – ossia con grave propensione al cedimento – e le foto del tronco sezionato dimostrano le “condizioni di evidente deterioramento del fusto che lo rendeva instabile e a rischio per la pubblica incolumità”, spiegano dall’azienda.

Martedì mattina inizieranno le operazione di reimpianto di un giovane esemplare di platano in sostituzione di quello abbattuto come avvenuto per le altre due piante posizionate nella stessa zona.