Albaro, crollano impalcature in via Zara: ferite due bimbe di 7 e 9 anni

Genova. Due bambine di 7 e 9 anni che stavano andando a un corso di danza sono rimaste ferite questo pomeriggio a causa del crollo dei tubi di un’impalcatura in area privata in via Zara nel quartiere di Albaro.

E’ successo poco prima delle 17. Sul posto due ambulanze della Croce Bianca genovese, i vigili del fuoco e la polizia locale. Le piccole sono state trasportate al Gaslini in codice giallo: una ha una ferita lacero-contusa alla testa, l’altra aveva preso un colpo al braccio. Sul posto c’erano i genitori.

Secondo a quanto ricostruito le impalcature erano state poste all’ingresso della scuola per evitare la caduta di calcinacci sui passanti Gli accertamenti sono eseguiti dai vigili del fuoco.