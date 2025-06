Minacciano e picchiano due ragazzi: denunciati 4 minorenni. Le vittime: “Volevano che facessimo il saluto romano”

Genova. Quattro minorenni sono stati denunciati dai poliziotti delle volanti per lesioni per aver aggredito due ragazzi all’uscita di un locale in centro a Genova. E’ successo la notte del 31 maggio in piazza Dante intorno alle 2.

Le vittime, che erano insieme a un gruppo di amici, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 15 e 5 giorni. Al giovane i quattro hanno fratturato il naso. Secondo quanto raccontato dalle vittime dell’aggressione il gruppetto di giovanissimi li avrebbe avvicinati e provocati dicendo che dovevano fare il saluto romano. Al diniego li hanno picchiati a calci e pugni.

I quattro sono stati fermati da un’altra volante poco distante, in via XX Settembre. Secondo quanto appreso ci sarebbe la telecamere di una banca che ha ripreso l’aggressione e che è ora al vaglio degli investigatori della Digos a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica e il movente dell’aggressione. I minori dopo la denuncia sono stati riaffidati ai genitori.

Sempre la Digos sta completando gli accertamenti sul saluto romano fatto un mese da un centinaio di nostalgici di estrema destra nel corso della commemorazione per Ugo Venturini. Dei circa 150 militanti presenti (soprattutto aderenti a Casapound e LealtàAzione) poco meno di un centinaio erano genovesi. Alcuni volti noti sono stati subito riconosciuti dagli investigatori, ma altri sono in via di identificazione. Da capire se tra questi ci sono anche i minorenni denunciati.