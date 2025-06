Aggredita dai rottweiler che stava accudendo: donna grave al pronto soccorso con ferite su tutto il corpo

Chiavari. Momenti di paura ieri sera a Chiavari dove una donna è rimasta gravemente ferita a seguito di una aggressione da parte di alcuni cani rottweiler che stava accudendo.

L’episodio si è verificato intorno alle 20.30, in una villa privata di via Aurelia. Secondo le prime informazioni, la 49enne stava accudendo i diversi animali della proprietà quando all’improvviso una coppia di cani, sui sette in custostia, due rottweiler adulti, hanno iniziata ad attaccarla. I primi morsi sono arrivati alle gambe. Poi la donna, nel tentativo di proteggersi sarebbe caduta, ricevendo altre azzannate su braccia e testa. Solo dopo lunghi e interminabili minuti di parapiglia, è quindi riuscita a trascinarsi fino dentro l’abitazione, dove si trovava l’anziana padrona di casa. Da lì la chiamata ai soccorsi.

Soccorsi che hanno faticato non poco per riuscire ad evacuare la donna: non riuscendo infatti a entrare in sicurezza, i vigili del fuoco giunti sul posto hanno optato per un accesso “volante” con un’autoscala. Recuperata, la donna la donna è stata affidata ai medici del 118 che l’hanno portata in codice rosso al San Martino di Genova. E’ in gravi condizioni.

Anche la signora padrona di casa, molto anziana, è stata portata via dalla villa per essere affidata ai medici del pronto soccorso di Lavagna. Sul posto anche la polizia che ha aperto le indagini per capire eventuali responsabilità e capire come gestire gli animali rimasti nella tenuta, raggiunti poi in serata dalla proprietaria.