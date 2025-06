Agenti di commercio e consulenti finanziari al voto per il rinnovo dell’assemblea Enasarco

Genova. Agenti di commercio, consulenti finanziari e imprese “mandanti” sono chiamati a rinnovare l’assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco, l’ente nazionale che garantisce a tali professioni la previdenza obbligatoria e l’assistenza integrativa rispetto a quanto fornito dall’Inps. Gli iscritti sono oltre 210mila e ogni anno vengono erogate circa 137mila pensioni e 36mila liquidazioni dal Firr, Fondo di indennità risoluzione rapporto. In Liguria gli iscritti ad Enasarco sono 10mila, 1.500 le aziende che li utilizzano per la commercializzazione dei propri prodotti o servizi versando a Enasarco i contributi previsti dagli accordi economici collettivi (Aec).

Alla tornata elettorale concorre una sola lista, ma le associazioni di categoria invitano comunque i colleghi a partecipare numerosi alla consultazione per ribadire l’importanza della Fondazione Enasarco: «È importante votare e votare in tanti – spiega Bruno Bilucaglia, coordinatore regionale Fiarc Confesercenti – perché ogni agente coinvolto, ogni voto in più può fare la differenza. Il nostro è un appello al voto che riguarda tutti, agenti e mandanti, perché attraverso una grande partecipazione a queste elezioni è possibile dimostrare l’importanza fondamentale di Enasarco per l’intera categoria».

«In questi anni sono stati raggiunti risultati importanti – prosegue Bilucaglia -: il rendimento del patrimonio previdenziale è salito dall’1,5% al 5,9%, il risultato economico complessivo è cresciuto da 192 a oltre 566 milioni di euro, ed il patrimonio di Enasarco è aumentato fino a oltre 9 miliardi. Il bilancio tecnico si è stabilizzato e le proiezioni sono finalmente positive. Oggi gli agenti di commercio possono contare su una vera copertura sanitaria e sono state create le condizioni per un obiettivo che fino a poco fa sembrava irrealizzabile: l’aumento delle pensioni. Il cambiamento, dunque, è già in corso, ma per completarlo serve una categoria presente, informata e compatta. Un risultato possibile solo attraverso una forte partecipazione al voto».

È possibile votare tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 18, e dalle 9 alle 20 al sabato e alla domenica, fino a lunedì prossimo, 16 giugno. Diverse le modalità: online sulla piattaforma digitale enasarco.it/elezioni, presso le sedi territoriali Enasarco (a Genova in Via Paolo Emilio Bensa 2, orario di ricevimento il martedì dalle ore 10 alle 13, lunedì e giovedì solo su appuntamento) e tramite il link ricevuto dagli iscritti su sms o via pec. Necessari un documento di identità valido e, per chi voglia votare online, il telefono cellulare al quale viene inviato il codice univoco per accedere alle urne digitali.