Aeroporto di Genova, inaugurata la nuova rotta Genova-Cracovia

Genova. Wizz Air e Aeroporto di Genova hanno celebrato l’inaugurazione della nuova rotta Genova – Cracovia.

Da ieri 17 giugno 2025, i voli verso la seconda città della Polonia sono operativi tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato, offrendo ai viaggiatori liguri una nuova e comoda porta d’accesso all’Europa dell’Est. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale Wizz, con tariffe a partire da 24,99 euro.

Il lancio della rotta Genova – Cracovia rappresenta un tassello nell’espansione delle connessioni internazionali della Liguria: con questo nuovo collegamento sono ora disponibili quattro rotte internazionali dalla regione (la compagnia aerea collega già Genova a Tirana, Budapest e Varsavia).

Cracovia, definita la capitale culturale della Polonia, ha un centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco: è un gioiello architettonico, con la piazza del Mercato, il Castello del Wawel e la Cattedrale dove furono incoronati i re polacchi. Tra le sue vie si respira l’atmosfera autentica dell’Europa centrale, soprattutto nel quartiere ebraico di Kazimierz, oggi simbolo di rinascita culturale e creatività.

“Siamo orgogliosi di inaugurare la nuova rotta Genova – Cracovia, che arricchisce ulteriormente la nostra offerta internazionale da e per la Liguria, promuovendo al contempo lo sviluppo economico e turistico dei due Paesi. Cracovia è una meta di grande valore storico e culturale, perfettamente in linea con il nostro impegno ad offrire sempre più viaggi di valore e accessibili a tutti − ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air − recentemente abbiamo festeggiato il traguardo dei 100 milioni di passeggeri trasportati in Italia, a oggi il mercato più grande nel nostro network in termini di capacità: il lancio di nuove rotte come questa conferma la nostra volontà di continuare a crescere, migliorare e offrire sempre più opportunità di viaggio ai nostri passeggeri”.

“Siamo felici di poter annunciare la partenza di questo nuovo collegamento Wizz Air per Cracovia a poco più di un mese dal lancio del Genova – Varsavia − afferma Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto di Genova − siamo, inoltre, molto soddisfatti che Wizz Air abbia deciso di investire sul nostro scalo, a conferma della strategicità dello stesso, nelle rotte servite dal vettore. L’aggiunta di una destinazione come Cracovia, che, al pari del collegamento con Varsavia partito lo scorso maggio, rimarrà anche nella stagione invernale, servirà, inoltre, a destagionalizzare i flussi turistici sul territorio, un obiettivo importante a cui anche il nostro scalo può dare il proprio contributo. Ci auguriamo che anche questo volo riscuota lo stesso successo di quello per la capitale polacca: nei primi 18 voli effettuati dal primo maggio a oggi, il tasso di riempimento è stato superiore alle previsioni”.