Acquistano biglietti con nomi fake per svuotare lo stadio, la Sampdoria li annulla

L’obiettivo era non consentire alla Sampdoria di avere il tutto esaurito in un match cruciale per la salvezza. L’intento del club di riempire il Ferraris in ogni ordine di posto, da qui la scelta di prezzi anche inferiori ai 5 euro, è stato foriero di una trovata dei tifosi genoani.

Un fenomeno per la verità limitato a cento tagliandi prima di mezzogiorno di questa mattina. Ma in casa Samp l’anomalia di biglietti con nomi chiaramente fake e di sfottò non è passata inosservata e quindi il club è corso ai ripari in vista del match playout di domenica sera contro la Salernitana.

Annullati e subito nuovamente disponibili per la vendita i suddetti titoli di accesso. Un meccanismo però che non può essere messo in atto con coloro che tramite procedura regolare e nominativo insospettabile decideranno di privarsi di qualche moneta solo per il gusto di un piccolo sabotaggio.

In termini totali alle 15 di oggi erano già 20.000 i biglietti venduti per la partita, che inizierà alle 20:30.