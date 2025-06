“Accendiamo l’estate”, i vigili del fuoco incontrano i piccoli pazienti del Gaslini

Genova. Anche quest’anno i vigili del fuoco di Genova e i soci dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco, sezione di Genova, invece che spegnere, hanno “acceso” l’estate per i bambini ospiti dell’ospedale Giannina Gaslini.

È ormai una tradizione la manifestazione “Accendiamo l’estate”, giunta al quarto anno, che ha portato i vigili del fuoco a incontrare oltre 100 bambini ricoverati nell’istituto pediatrico.

Per coloro che potevano uscire, i vigili del fuoco hanno approntato un parco giochi alla “pompiera” con scale da salire e teleferiche per dondolarsi. Nei reparti invece si è raccontato in cosa consiste il mestiere, il tutto con la collaborazione del personale ospedaliero e dei volontari che collaborano con l’istituto.

I 38 vigili liberi dal servizio hanno inoltre illustrato l’attività dei cinofili e l’utilità dei droni. “Tanti i sorrisi ricevuti – commentano – che sono il migliore regalo che potevamo avere”.