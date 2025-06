A Rivarolo torna il cinema sotto le stelle: ogni sera un film dal 13 giugno al 22 luglio

Genova. Torna la quinta edizione di un appuntamento molto atteso in Valpolcevera: il cinema sotto le stelle a Rivarolo, organizzato dal cinema Albatros del Dopolavoro Ferroviario di Genova.

Il cinema all’aperto con bar e park gratis

Appuntamento all’arena Albatros accanto al palazzo del cinema, in via Roggerone 8, tutti i giorni dal 13 giugno al 22 luglio alle ore 21,30: più di un mese di film per grandi e piccini con i migliori titoli della stagione e le anteprime più attese. Saranno fornite cuffie Bluetooth per ascoltare l’audio senza disturbare i residenti: una formula vincente che ha avuto successo fin dall’inaugurazione del progetto, cinque anni fa. A disposizione degli spettatori servizio bar e parcheggio gratuito.

Programmazione

Si inizia questo venerdì con un film fresco di uscita: Dragon Trainer, il live action del fortunatissimo film di animazione Dreamworks, che arriva nelle sale italiane proprio il 13 giugno. La programmazione aggiornata è disponibile su www.albatroscinema.it e sulla pagina Facebook del Cinema Albatros.

Biglietti

Il biglietto costa 7,50 euro intero oppure 5,50 euro ridotto più diritti di prevendita se acquistato sul sito dell’Albatros. L’Albatros inoltre aderisce alla campagna Cinema Revolution: tutti i titoli italiani ed europei a 3,50 euro.

La trama di Dragon Trainer. Sulla selvaggia isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup è diverso dagli altri. Figlio geniale ma sottovalutato dal capo Stoick l’Immenso, Hiccup sfida secoli di tradizione stringendo un’insolita amiciza con Sdentato, un temibile drago Furia Buia. Questo legame inaspettato rivela la vera natura dei draghi, mettendo in discussione le fondamenta stesse della società vichinga.