A Chiavari il convegno della polizia locale su decreto sicurezza, diffida amministrativa e abuso di sostanze

Chiavari. Torna per la seconda edizione negli spazi dell’Auditorium ex Chiesa di San Francesco (via San Francesco, 16043, Chiavari) il Convegno di polizia locale – Liguria di Levante organizzato dal Gruppo Maggioli in collaborazione con il Comune di Chiavari e il patrocinio della Regione Liguria e di Anci Liguria.

Un format, quello delle giornate dedicate alla polizia locale, diffuso su tutto il territorio nazionale come importante opportunità di confronto, condivisione di best practice, formazione e aggiornamento per operatori e professionisti sugli scenari più attuali e le novità normative e operative sui temi della sicurezza urbana e sulle specificità dei singoli territori.

Tre i nuclei tematici che verranno affrontati nel corso della giornata, aperta dai saluti dell’assessore regionale alla Polizia locale Paolo Ripamonti, del sindaco di Chiavari Federico Messuti, dell’assessore comunale e componente dell’ufficio di Presidenza Anci Liguria Alessandra Ferrara, della prefetta di Genova Cinzia Teresa Torraco, di Fabio Lanata comandante della polizia locale di Chiavari. Modera Emiliano Bezzon, Direttore della rivista “La Polizia Locale”.

L’apertura dei lavori è affidata alle 9.30 all’intervento di Fabio Piccioni, avvocato del Foro di Firenze e docente universitario, che tratterà delle novità introdotte dal decreto-legge 48 dell’11 aprile 2025, conosciuto come decreto sicurezza, che introduce novità in tema di ordine pubblico e contrasto alla criminalità organizzata con importanti modifiche al codice penale e nuove fattispecie di reato.

A seguire Saverio Linguanti, docente universitario e consulente-formatore per le forze di polizia, parlerà dell’istituto della diffida amministrativa previsto dal D.Lgs. 103/2024 che permette di sanare violazioni amministrative se riguardanti illeciti che prevedono sanzioni pecuniarie inferiori a 5 mila euro.

Sarà Francesco Pinto, procuratore aggiunto procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, a guidare l’approfondimento dedicato agli accertamenti urgenti legati all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ultimo panel prima della sessione conclusiva di Q&A e la consegna degli attestati di partecipazione.

Accanto agli interventi, l’Auditorium ospiterà una mostra espositiva dedicata alle nuove tecnologie e agli strumenti sviluppati per il settore, nella quale i partecipanti potranno conoscere i prodotti di ultima generazione per supportare l’operatività quotidiana di agenti e operatori di sicurezza.

La partecipazione al convegno è gratuita.