A Bogliasco tre giornate di musica e dj set sulla spiaggia con il Boem Festival dal 27 al 29 giugno

Bogliasco. Si chiama Boem ed è un festival musicale a ingresso gratuito sulla spiaggia di Bogliasco. “Un festival indipendente, controculturale ed etico, che ha l’intenzione di far scoprire nuova musica, fuori da generi, schemi, mode e preconcetti” si legge nella presentazione: tre giorni di musica, amori spontanei, coni di fritto, live e dj set.

Tre sere di fine giugno vedranno alternarsi dodici artisti provenienti da tutta Europa tra elettronica, alt pop, nu jazz, indie e macedonie di generi.

Lineup 2025: Breakbot & Irfane (FR), Catching Flies (UK), Isaac Delusion (FR), Populous (IT), Liam Mour (DE), Svaneborg Kardyb (DK), Tonique & Man (FR), Mario Mario (IT), camoufly (IT), Luke & the Lion (IT), Nervi (IT), Palmaria (IT)

Boem si propone “come alternativa al turismo generalista, consumistico e consumato e invita a non scappare da una regione che ha un cattivo rapporto con la contemporaneità. Le città e i paesi sono di chi le abita, il mare di chi lo nuota e i concerti di chi li ascolta: organizzatori, pubblico, artisti, tecnici e baristi”.

Orari del Festival: Radio Elettra On Air dalle 15 con interviste e selecta; concerti e Dj set dalle 20 a mezzanotte.

Boem propone numerosi punti food & drink sulla spiaggia, in collaborazione con Altos Tequila, che proporrà uno speciale Paloma come drink del Festival, ed è un plastic free, riconosciuto e sostenuto per il suo approccio attivamente sostenibile.

Boem è un festival diretto e organizzato da Alberto Ansaldo, Roberto Ranghieri e Francesco Bacci (Lowtopic).