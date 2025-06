A 17 anni lascia il marito dopo un matrimonio combinato dalle famiglie: lui la minaccia, denunciato per stalking

Genova. Non ne poteva più delle violenze psicologiche e delle continue scenate di gelosia da parte di chi era diventato suo marito non per sua volontà. Cosi se ne è andata di casa e si è trasferita a casa della sorella decisa a chiudere quella relazione.

Lui però non si è rassegnato e ha cominciato a perseguitarla per tornare insieme, fino a mercoledì pomeriggio quando di fronte all’ennesima minaccia lei ha chiamato la polizia con il supporto della sorella e ha raccontato tutto.

Protagonista una ragazza tunisina residente a Genova di 17 anni – ne compirà 18 tra pochi mesi – che si è ritrovata sposa di un connazionale di 22 anni per volere delle famiglie.

Un matrimonio combinato e celebrato un anno fa in Tunisia. Il 22enne è stato denunciato per stalking. La Procura nel giro di poche ore, grazie ai nuovi strumenti previsti dal Codice Rosso, ha disposto per lui il divieto di avvicinamento e il monitoraggio attraverso il braccialetto elettronico.