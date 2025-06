30 giugno 1960, lunedì il corteo per ricordare la “rivolta di Genova”. La chiamata di Anpi e Camera del Lavoro

Genova. È fissato per lunedì 30 giugno in piazza della Vittoria l’appuntamento organizzato da Camera del Lavoro e Anpi Genova per ricordare i fatti del 30 Giugno 1960.

Il 30 Giugno 1960 la Camera del Lavoro di Genova proclamava lo sciopero generale contro la decisione di convocare il Congresso del Movimento Sociale Italiano presso l’allora Teatro Margherita di Via XX Settembre. Erano passati solo pochi anni dalla fine della guerra e della Resistenza e il ricordo delle violenze e delle persecuzioni nazifasciste era ancora vivo; convocare il Congresso del MSI in città, in aggiunta presieduto dal Prefetto Basile, il Prefetto della deportazione di 1.500 operai dalle fabbriche del ponente genovese avvenuta nel giugno del ‘44, era un atto vissuto come una vera e propria provocazione. La protesta culminò in scontri di piazza che nei giorni successivi si estero anche ad altre città dove purtroppo si ebbero anche epiloghi tragici. Le manifestazioni portarono alla caduta del Governo Tambroni appoggiato dal Movimento Sociale, erede diretto del partito Fascista, e fu una grande vittoria del Paese e del mondo del lavoro. Molti di coloro che parteciparono allo sciopero e alla manifestazione del 30 Giugno avevano vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra e della dittatura e avevano combattuto per pace e libertà, rivendicazioni ancor oggi attuali e portate avanti dal mondo del lavoro che chiede di fermare le guerre e rilanciare la strada del dialogo e dei principi democratici per tutti i popoli.

L’appuntamento di lunedì prossimo è fissato alle ore 16,30 in Piazza Della Vittoria da dove partirà il corteo che si fermerà sotto il Ponte Monumentale per rendere omaggio ai caduti partigiani e ai deportati morti nei campi di concentramento. Dopo la deposizione delle due corone, il corteo si sposterà in largo Pertini dove saranno deposte altre due corone: una presso la lapide che ricorda Sandro Pertini e l’altra nel porticato del Teatro Carlo Felice intitolata a Fulvio Cerofolini.

Dopo il saluto di Silvia Salis Sindaca di Genova, si alterneranno gli interventi di Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova e Massimo Bisca Presidente Anpi Genova. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini Segretario Generale Cgil. Introduce gli interventi Vanda Valettini Cgil Genova.