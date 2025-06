2 giugno, grande successo anche a Genova per l’iniziativa “Palazzi svelati”

Genova. Un migliaio le persone che hanno visitato il Palazzo della Regione in piazza De Ferrari a Genova, in occasione di ‘Palazzi Svelati’. L’iniziativa si è svolta oggi, lunedì 2 giugno, per la Festa della Repubblica e ha permesso a cittadini e turisti di accedere alle sedi istituzionali genovesi normalmente chiuse al pubblico. Il Palazzo della Regione è rimasto aperto dalle 10 alle 18 e, vista la grande richiesta che ha portato al sold out delle prenotazioni, le visite sono state estese anche a chi non era riuscito ad aggiudicarsi un posto nei giorni precedenti.

Ad accogliere alcuni gruppi di visitatori è stato lo stesso presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che commenta: “Aprire le porte del Palazzo della Regione significa mostrare tesori nascosti che appartengono a tutti. È fondamentale che i cittadini conoscano da vicino le istituzioni: è così che si costruisce uno scambio autentico e si rafforza la relazione con il territorio. ‘Palazzi Svelati’ conferma il suo successo anche nel 2025, rinnovandosi e contribuendo a una maggiore consapevolezza della bellezza di Genova, che si esprime attraverso una rete diffusa di palazzi che parlano alla città e ai suoi cittadini”.

Il percorso espositivo 2025 ha accompagnato i visitatori in un viaggio artistico nella Liguria da Ponente a Levante, attraverso le opere di Ferdinando Giuseppe Piana, Alberto Beniscelli e Aldo Raimondi. Si tratta di acquerelli e oli su tela provenienti dalla collezione delle ex Aziende di Promozione Turistica (APT), oggi patrimonio della Regione Liguria: paesaggi, scorci costieri e urbani che raccontano la bellezza e la luce del territorio tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. I visitatori hanno inoltre potuto ammirare alcune statue in bronzo di Francesco Messina e scoprire la storia e le caratteristiche architettoniche della sede della Regione. L’iniziativa si inserisce nel programma ‘Genova e l’Ottocento’ e nasce da un project work sviluppato per valorizzare il patrimonio artistico pubblico e favorirne la fruizione condivisa.

Molti i luoghi simbolo della città che sono stati svelati per l’occasione, accessibili per la maggior parte sia al mattino che al pomeriggio: Palazzo Doria Tursi, Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio), Palazzo della Borsa, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Palazzo dell’Università, Palazzo Lomellini Patrone (Comando Militare Esercito “Liguria”) e Palazzo San Giorgio (Autorità di Sistema Portuale). Hanno aderito anche il Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano, Villa Sauli Bombrini Doria (Conservatorio Paganini), la caserma “San Giorgio” (Guardia di Finanza), la direzione regionale INAIL, la Sala Operativa della Protezione Civile, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Palazzo Ducale, il Palazzo degli Uffici Finanziari (Agenzia delle Entrate), il Comando dei Vigili del Fuoco e il Museo Diocesano – Chiostro dei Canonici di San Lorenzo.

In occasione della Festa della Repubblica 2025, anche il Comando Militare Esercito “Liguria” ha aderito all’evento culturale “Palazzi Svelati” aprendo al pubblico la propria sede, palazzo “Lomellini-Patrone”.

I giri organizzati della durata di circa cinquanta minuti, sono stati divisi in due diversi momenti, uno con la collaborazione di una divulgatrice scientifica del Comune di Genova per ammirare gli affreschi di Domenico Fiasella illustranti le storie di Ester e l’altro con il personale militare dedicato alle attività che l’Esercito svolge sul territorio ligure.

I numerosi visitatori che si sono succeduti durante la giornata, hanno potuto così apprezzare l’atmosfera che coniuga arte e storia con la contemporaneità delle istituzioni che operano quotidianamente a favore del cittadino.