105 Summer Festival, quasi 40mila persone al maxi concerto in piazza della Vittoria

Genova. Sono state poco meno di 40mila le persone che hanno animato piazza della Vittoria per il 105 Summer Festival, il grande evento musicale gratuito che anche quest’anno ha fatto tappa a Genova ed è andato in diretta su Radio 105 e Radio 105 TV.

In totale 24 gli artisti che si sono alternati sul palco portando un mix di pop, rap, dance ed elettronica in una line-up che ha coinvolto un pubblico di tutte le età. Protagonisti della serata alcuni dei nomi più amati del panorama musicale nazionale e internazionale, tra cui Annalisa, Rose Villain, Francesco Gabbani, i Gemelli Diversi.

“La Liguria, con piazza della Vittoria a Genova, si conferma nuovamente una delle tappe del 105 Summer Festival, dopo gli straordinari risultati delle due edizioni precedenti – commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore al Turismo, Luca Lombardi -. Sia l’organizzazione del Festival che l’amministrazione regionale considerano l’evento un importante veicolo di promozione per il territorio. Anche quest’anno, grazie alla presenza di artisti amatissimi dal pubblico, è stata un successo: la piazza si è trasformata in un tripudio di gioia e musica, coinvolgendo tutte le generazioni e contribuendo a valorizzare l’offerta culturale e turistica della nostra regione”.

Stasera nuovo appuntamento in piazza della Vittoria con la prima volta assoluta in città del Symphony of Chaos – Futureland, uno show che fonde musica sinfonica, tecnologia avanzata e narrazione visiva in un’esperienza multisensoriale senza precedenti.

Resta in vigore l’ordinanza del Comune che vieta, per ovvie ragioni di sicurezza, la detenzione e l’uso di materiale pirotecnico ed esplosivo, bevande in vetro o metallo e spray urticante nell’area dell’evento.