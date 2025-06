Al 105 Summer Festival Annalisa, Sangiovanni e Ghali: la carica degli artisti in piazza della Vittoria

Genova. Annalisa, Francesco Gabbani, Ghali, Sophie And The Giants, Mondomarcio, Orietta Berti, Paola Iezzi, Sangiovanni: sono solo alcuni degli artisti che saliranno sul palco venerdì 20 giugno, in piazza della Vittoria, per la terza edizione del 105 Summer Festival.

A condurre l’evento saranno, come da tradizione, Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, per un evento che sarà trasmesso in diretta su Radio 105 e Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre. Attese migliaia di persone per un evento gratuito che durerà oltre tre ore e coinvolgerà 21 artisti.

Piazza della Vittoria “palco” permanente: l’ipotesi del Comune

“Siamo molto contenti di aprire l’estate genovese con un evento di questo tipo – ha detto il presidente della Regione Marco Bucci – Si inserisce in un programma turistico e culturale che vogliamo portare avanti non solo a Genova, ma in tutta la Liguria, così da garantire un turismo esperienziale”.

“Piazza della Vittoria è uno spazio straordinario, storicamente l’esposizione della città, e stiamo lavorando perché diventi un luogo in cui organizzare tradizionalmente eventi di questo genere – ha detto l’assessore comunale alla Cultura, Giacomo Montanari – C’è già un progetto già approvato dai vari organi, Sovrintendenza compresa, per realizzare alcune strutture che permettano con minori costi e più facilità di allestire eventi di questa portata”.

A oggi piazza della Vittoria può accogliere circa 30.000 persone: “Ci vorrà tempo – aggiunge Montanari – saranno necessari lavori, ma l’ottica è quella di valutare la compatibilità della piazza con alcune tipologie di eventi che possono svolgersi all’aperto soprattutto in estate”.

105 Summer Festival, gli artisti sul palco: la line-up

La line up completa dello spettacolo, gratuito e aperto a tutti, è composta da Annalisa, Cioffi, Dani Faiv, El Ma, Fabio Rovazzi, Follya, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Ghali, Grelmos, I Desideri, Kaput, Mida, Mondomarcio, Orietta Berti, Paola Iezzi, Sangiovanni, Sophie And The Giants, Stefano Pitasi, Vidaloca.

La tappa genovese del Summer Festival è stata scelta da Orietta Berti e Fabio Rovazzi per presentare il nuovo singolo, ed è anche un’occasione per rivedere Sangiovanni sul palco dopo una lunga pausa.