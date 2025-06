105 Festival e Symphony of Chaos, le misure di sicurezza: niente botti, bottiglie e spray urticanti

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis, su proposta delle assessore alla Sicurezza urbana e Polizia locale Arianna Viscogliosi e al Commercio Tiziana Beghin, ha firmato un’ordinanza per garantire la sicurezza dei partecipanti agli eventi che animeranno le prossime serate genovesi, il 105 Summer Festival e Symphony of Chaos – Futureland Genova, a partire da stasera.

Due eventi di musica che questo fine settimana interesseranno piazza della Vittoria, con il ritorno del “105 Summer Festival” e con la prima volta assoluta in città del Symphony of Chaos – Futureland, uno show che fonde musica sinfonica, tecnologia avanzata e narrazione visiva in un’esperienza multisensoriale senza precedenti.

In particolare, sono vietate:

– dalle ore 19 del 20 giugno 2025 alle ore 1.30 del 21 giugno 2025, per l’evento ” 105 Summer Festival”, e dalle ore 19 del 21 giugno 2025 alle ore 1.30 del 22 giugno 2025, per l’evento “Futureland Genova”, all’interno del perimetro di Piazza della Vittoria:

a) la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico;

b) l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente;

c) la somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi plateateatici;

d) la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. E’ consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo;

e) la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.