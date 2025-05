Yacht&Garden, oltre 10mila visitatori per la mostra mercato dedicata al giardino mediterraneo e al classic boat show

Genova. Oltre 10.000 visitatori, più di 150 espositori qualificati provenienti da tutta Italia, oltre 30 eventi collaterali dedicati alla cultura del verde e del mare, 30 barche d’epoca per la terza edizione del Classic Boat Show: chiude con grande successo al Marina Genova la diciassettesima edizione di Yacht&Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, tra gli appuntamenti nazionali più attesi del settore.

Per tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 maggio, tra i moli e le banchine di Marina Genova, gli appassionati di mare, natura e giardinaggio hanno potuto scoprire piante, fiori ed essenze adatti al giardino mediterraneo e tante proposte per acquisti green. Per l’occasione, al Marina sono state inoltre ormeggiate imbarcazioni classiche e d’epoca, a vela e a motore, di particolare prestigio, anche con l’apporto della Marina Militare, con le sue imbarcazioni e i suoi corpi speciali.

«Anche quest’anno un grande successo per Yacht&Garden e per il binomio verde e mare, rappresentato dalla mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo e dalla terza edizione del Classic Boat Show, che ha portato nel nostro porto straordinarie barche d’epoca – commenta Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Marina Genova. – Al Classic Boat Show sono stati festeggiati i 90 anni di Aria, varata nel 1935 proprio a Genova Voltri, e i 90 anni di Marivela, lo sport velico della Marina Militare, presente con alcune imbarcazioni storiche impiegate per l’addestramento velico degli allievi, eventi ed esposizioni celebrative. Grazie alla rinnovata partecipazione e allo stretto legame con le maggiori istituzioni culturali della città, che continuano ad assicurarci la loro preziosa e significativa presenza, il nostro Marina si conferma luogo di incontro vivo e accogliente per il territorio».

Con la collaborazione di importanti partner a livello territoriale e nazionale, molto ricco è stato il programma di eventi collaterali: incontri dedicati alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente marino, come “Mediterraneo: ripristino ecosistemi marini ed esplorazioni di profondità”, organizzato in collaborazione con Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, Azionemare Fondazione, Centro Carabinieri Subaquei Genova Voltri, Marevivo, Marina Militare (COMSUBIN e MARICODRAG), Unige – DISTAV; approfondimenti sul mondo dell’olivo, tema scelto per questa edizione di Yacht&Garden, come l’incontro “L’olivo: pianta simbolo del Mediterraneo”, in collaborazione con Garden Club di Genova; infine, storie di navigazione, di passioni, competenza e sensibilità sociale, nell’incontro “Le Donne e il Mare”, in cui sono intervenute, tra le altre, l’ingegnere meccatronico di Luna Rossa Prada Pirelli Clelia Sessa, la scrittrice e comandante della vela d’epoca Tirrenia II Lucia Pozzo, la presidente Women in Boatbuilding Community Belinda Joslin, e la giovane carpentiera navale Gaia Brojanigo.

E ancora, consigli di giardinaggio da vivaisti specializzati ed eventi speciali con EDFA – Ente Decorazione Floreale di Genova; mostre, tra cui “Dalle rose alle barche” con le illustrazioni di Luca Ferron, tra gli “artisti di Marina” più apprezzati dai collezionisti di tutto il mondo, e “Le rotte dell’Olio”, per evocare le affascinanti atmosfere legate alla navigazione, attraverso cui si è diffuso l’Olio; musica, con il Coro delle Voci Bianche del Teatro Carlo Felice e il Conservatorio Niccolò Pagani