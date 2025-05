“Parlate di mafia”, un appello ai candidati e un torneo di calcio per sensibilizzare la politica

Genova. Un impegno formale e un torneo di calcio per sensibilizzare la politica – e i cittadini – sul tema della criminalità organizzata e della battaglia alle mafie. La doppia iniziativa è di Wikimafia – Libera enciclopedia sulle mafie, in collaborazione con Libera.

“La città di Genova è storicamente interessata dal fenomeno mafioso – si legge in una nota – nel secondo dopoguerra, il capoluogo ligure è stato meta di alcuni esponenti di spicco delle organizzazioni mafiose nel Nord Italia, alcuni perché inviati in soggiorno obbligato, altri per inseguire nuove opportunità di sviluppo criminale. Oggi, come mostrano anche le ultime inchieste, le organizzazioni mafiose, in primis la ‘ndrangheta, cercano di condizionare la vita amministrativa della città e non solo”.

WikiMafia lancia quindi la call to action “Parlate di Mafia a Genova”, rivolta a tutti i candidati e alle candidate alle elezioni comunali.

In cosa consiste “Parlate di mafia a Genova”

La call consiste in alcuni impegni che i candidati e le candidate si prendono in caso di elezione.

Tutti i candidati alle varie cariche si impegnano a pubblicare già durante la campagna elettorale la lista di chi li finanzia con cifre pari o superiori ai 500 euro, e a promuovere conoscenza e consapevolezza sul fenomeno mafioso in città.

Chi si candida alla poltrona di sindaco si impegna anche a istituire un comitato antimafia, anticorruzione e legalità a supporto del lavoro della giunta, a costituire il Comune parte civile nei processi di mafia e a valorizzare i beni confiscati in città.

I candidati consiglieri si impegnano anche a lavorare per l’istituzione di una commissione consiliare antimafia. Quelli alla presidenza di municipio a collaborare con la giunta comunale e assegnare una delega Antimafia e i candidati ai consiglio municipali si impegnano a collaborare con la giunta e le altre istituzioni sul tema.

Un torneo di calcio a Certosa: lo sport per parlare di mafie

Dopo il successo delle prime due edizioni sabato 10 maggio dalle 14 alle 18.30 si terrà il torneo di calcio a 5 di Sport contro le Mafie.

Chiunque può iscrivere la sua squadra, anche i candidati e le candidate che eventualmente abbiano aderito alla call “Parlate di mafia a Genova”. La donazione minima di adesione è 25 euro. Il torneo è in collaborazione con Libera Genova.

“Quest’anno abbiamo deciso di dedicare il torneo a Francesca Morvillo e a tutte le donne vittime innocenti delle mafie, anzitutto per ricordare la figura di una grande magistrata troppo spesso ricordata solo come “moglie di“, poi per ribadire il protagonismo delle donne nella lotta alle mafie e l’intreccio tra mentalità mafiosa e patriarcato, alla base di tanti delitti di mafia”, spiegano da Wikimafia.

Per approfondire il tema, sono disponibili sia i panel del Festival Internazionale dell’Antimafia (2023, 2024), che il podcast di Libera Genova “Mafia: femminile singolare“. Info e adesioni a questa pagina: https://www.wikimafia.it/sulle-nostre-gambe-2025/