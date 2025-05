Sampierdarena, cede l’asfalto in via Cantore: intervento dei vigili del fuoco

Genova. Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale giovedì pomeriggio in via Cantore per il cedimento dell’asfalto all’altezza dell’incrocio con via Pittaluga.

La segnalazione è arrivata intorno alle 16.15. L’asfalto ha ceduto intorno a un tombino, con tutta probabilità a causa di uno scavo.

I vigili del fuoco hanno transennato l’area e la polizia locale si è occupata di regolare il traffico, che scorre comunque regolare. Il cedimento si è verificato infatti nella parte più interna di via Cantore, lato portici.