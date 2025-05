Calci, pugni, minacce di martellate: raffica di interventi nel weekend per violenza sulle donne

Genova. Non diminuiscono, purtroppo, gli interventi delle forze dell’ordine per proteggere donne aggredite, picchiate e minacciate da compagni o ex compagni.

Nel solo weekend appena trascorso i poliziotti della questura di Genova sono stati chiamati ben 25 volte per sedare liti, 17 delle quali scoppiate in contesto familiare.

La notte scorsa per esempio le volanti sono arrivate in un appartamento di Marassi dove un 41enne ucraino stava massacrando di pugni e calci la moglie, vittima da tempo dei suoi maltrattamenti. L’uomo è stato arrestato, la donna ha confermato che da tempo ormai adattando avanti i soprusi e le violenze e che l’episodio di domenica notte era soltanto l’ultimo.

Sabato sera, in un’ora, ben tre gli interventi in appartamento per lite, con tre denunciati: un 37enne marocchino, già colpito da ammonimento, per percosse nei confronti della ex fidanzata, un 24enne peruviano per lesioni aggravate, per aver colpito la compagna, lanciandole una forchetta e altri oggetti della cucina; e un 2enne peruviano per minaccia grave poiché, rientrato a casa ubriaco, ha litigato con la convivente minacciandola con un martello.