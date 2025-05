Villa Gentile, problemi alla pista di atletica: impianto chiuderà due mesi. Bianchi: “Dovuti ai lavori precedenti”

Genova. Villa Gentile chiuderà due mesi per permettere i lavori di rifacimento della pista di atletica, il cui fondo da tempo sta presentando diverse criticità. I problemi, segnalati da alcuni mesi da atleti e frequentatori, sarebbero legati sostanzialmente al fondo, che di fatto non drenerebbe l’acqua piovana e che mostrerebbe pesanti segni di logoramento.

“L’intervento è necessario perché la pista presenta una problematica che pregiudica in parte l’attività sportiva, e deriva dall’esecuzione dei lavori da parte della ditta incaricata – specifica in un comunicato stampa l’assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – ditta che, avendo riconosciuto il vizio, si farà carico del nuovo intervento“.

I lavori saranno eseguiti a fine della stagione sportiva “a tutela tanto della continuità sportiva e delle società quanto dei gestori dell’impianto”, come comunicata la stessa Bianchi. Bianchi che in giornata è finita sotto il fuoco incrociato dell’opposizione: in mattinata, infatti, una nota degli uffici tecnici del Comune di Genova aveva annunciato questa chiusura tra il 27 maggio e il 27 luglio. Una notizia che per diverse ore ha gettato nel panico i frequentatori dell’impianto.

Poi il comunicato dell’assessore Bianchi: “Venuta a conoscenza della comunicazione mandata dagli uffici senza previa consultazione con la sottoscritta, sono intervenuta immediatamente richiedendo la rettifica della comunicazione che verrà trasmessa nelle prossime ore al gestore, ribadendo che i lavori debbano essere calendarizzati a fine stagione sportiva”.

Un chiarimento che non l’ha risparmiata dalle critiche dell’opposizione: “Manca serietà, i cittadini sono stufi di questa approssimazione, le dichiarazioni odierne di Bianchi testimoniano ancora una volta tutta l’inadeguatezza gestionale della giunta Piciocchi, e chiaramente la loro visione dello sport come solo strumento di mera vetrina personale, trasformato in palcoscenico per il taglio di nastri e foto di rito – ha detto Margherita Mereto Bosso, responsabile Sport per la Segreteria Regionale del Partito Democratico Ligure uno sport usato e mai servito, senza nessuna reale cura o attenzione per l’attività sportiva e per l’impiantistica di Genova”.

“La destra ha “tempestivamente” smentito sé stessa – ha invece sottolineato Marco Mes, consigliere M5S uscente del IX Municipio Levante e ricandidato alle Comunali di Genova – Chi amministra ha praticamente ammesso di non avere la benché minima idea di quel che succede negli uffici che dovrebbe amministrare. Si tratta di un’imbarazzante approssimazione come sempre sulle spalle dei genovesi”.

Anche i soldi corrono

L’attuale pista di villa Gentile nei fatti, però, si può considerare “giovane”. Il suo ultimo rifacimento, infatti, risale solo al 2019 quando l’amministrazione comunale aveva speso circa 800 mila euro per il suo rifacimento, attingendo in parte all’Accordo Quadro Sport e dal Patto per Genova. I lavori erano durati 88 giorni e avevano portato all’inserimento di nuove tecnologie pensate per migliorare le possibilità di allenamento degli atleti.

Oggi la notizia del suo necessario rifacimento a causa di un errore del costruttore. E anche se, stando alle parole dell’assessore, la stessa ditta si farà carico delle spese di ripristino, sul tavolo rimangono numerose criticità che in questi anni non sono state risolte, a partire dalla gestione dei parcheggi e dalla convivenza con il parco pubblico limitrofo alla pista, che negli anni ha fatto molto discutere per le modalità di gestione inserite all’interno del contratto di concessione dell’impianto.